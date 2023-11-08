فريدمان: إدارة بايدن أعطت إسرائيل شيكا مفتوحا لغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعد مرور شهر على عملية طوفان الأقصى وما تبعها من عدوان إسرائيلي مستمر على قطاع غزة نتج عنه حتى الآن استشهاد ما يزيد عن 10 آلاف فلسطيني، وإصابة أكثر من 30 ألفا آخرين، ليس من السهل على متابعي الشأن الأميركي فهم المنطق وراء الدعم الكامل من الرئيس جو بايدن لهذا العدوان.



ومع استمرار القصف وغلق وحصار إسرائيل للقطاع، وتدمير كامل للبنية التحتية والخدمية بما فيها من مدارس ومستشفيات ومحطات كهرباء، يزداد الغضب الشعبي الأميركي على موقف الرئيس بايدن الداعم، بلا أي قيود أو شروط، للعدوان الإسرائيلي.



في هذا السياق، حاورت الجزيرة نت لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة "سلام الشرق الأوسط" (FMEP)، حول موقف بايدن ومسوغاته لتقديم هذا السند "الشيك" على بياض لإسرائيل لتفعل ما تريد بقطاع غزة وسكانه، دون اكتراث لأي أبعاد قانونية أو أخلاقية أو إنسانية.



وتترأس فريدمان مؤسسة سلام الشرق الأوسط التي أسست في 1979، و"تعمل على ضمان مستقبل عادل وآمن وسلمي للفلسطينيين والإسرائيليين". وسبق وعملت السيدة فريدمان في وزارة الخارجية، وخدمت في مناصب دبلوماسية بالقدس، وواشنطن، وتونس، وبيروت. كما شغلت سابقا منصب مديرة السياسة والعلاقات الحكومية في منظمة "أميركيون من أجل السلام الآن".



وتموّل المنظمة برامج ومشروعات ومبادرات تخدم أولويات عدة؛ من أهمها: تعزيز احترام القانون الدولي والمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة في السياق الإسرائيلي الفلسطيني.



وكذلك "دعم واستدامة قطاع مناهضة الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من البقاء في وطنهم"، إضافة إلى "العمل على توسيع مساحة انتقاد السياسات والإجراءات الإسرائيلية، ودعم الأصوات الفلسطينية، بما في ذلك داخل الجامعات، وفي وسائل الإعلام، وفي الخطاب النقاش العام". وتصدر المؤسسة تقريرا أسبوعيا عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

الجزيرة