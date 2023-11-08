فيديو- سرايا القدس تشارك مشاهد من استهدافها لآلية صهيونية

فيديو- سرايا القدس تشارك مشاهد من استهدافها لآلية صهيونية
التاريخ
11/8/2023 8:11:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي قصف مستوطنة علوميم وكيبوتس كفار عزة برشقة صاروخية مركزة.
ونشرت سرايا القدس مشاهد من استهدافها آلية "ميركفا 4 باز" للعدو شمال غرب الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذيفة تاندوم مضادة للدروع .
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