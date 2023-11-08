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فيديو- سرايا القدس تشارك مشاهد من استهدافها لآلية صهيونية

11/8/2023 8:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي قصف مستوطنة علوميم وكيبوتس كفار عزة برشقة صاروخية مركزة.

ونشرت سرايا القدس مشاهد من استهدافها آلية "ميركفا 4 باز" للعدو شمال غرب الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذيفة تاندوم مضادة للدروع .

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