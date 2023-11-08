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بسبب سون.. إيقاف مشجع لكريستال بالاس 3 سنوات

11/8/2023 8:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن توتنهام، اليوم الأربعاء، إيقاف أحد مشجعي كريستال بالاس 3 سنوات، بسبب إساءة عنصرية ضد نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين.
وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت مشجعا لكريستال بالاس، يقوم بإيماءة عنصرية تجاه سون، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مايو/ أيار الماضي، في البريميرليج.
وقال توتنهام في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "المشجع الذي أدين بارتكاب إساءة عنصرية تجاه سون هيونج مين، خلال مباراة الدوري الإنجليزي على أرضنا ضد كريستال بالاس، وتم إصدار أمر حظر له لمدة 3 سنوات بعد الاستئناف".
وحكم على المشجع، الذي أقر بالذنب، في بادئ الأمر بقضاء 60 ساعة في خدمة المجتمع مع غرامة مالية.
لكن الشرطة طعنت على الحكم الأصلي، بعد أن أثار توتنهام مخاوف بشأن التساهل، ما أدى إلى إصدار قرار الإيقاف.

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