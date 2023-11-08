مدفعية الاحتلال تقصف محيط بلدة يارون جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا استهدف محيط بلدة يارون في جنوب لبنان.
من جانبه أفاد حزب الله بأن مقاتليه استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.
ومنذ نحو شهر تشهد الحدود اللبنانية قصفا متبادلا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.
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