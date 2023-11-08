مدفعية الاحتلال تقصف محيط بلدة يارون جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا استهدف محيط بلدة يارون في جنوب لبنان.



من جانبه أفاد حزب الله بأن مقاتليه استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.



ومنذ نحو شهر تشهد الحدود اللبنانية قصفا متبادلا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

