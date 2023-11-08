الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 81 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دخلت 81 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم في بيان، إنها تسلمت الشاحنات من جمعية الهلال الأحمر المصري، مبينة أنها تحمل مواد غذائية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية.



وأضافت أن عدد الشاحنات المستلمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغ حتى الآن 650 شاحنة، مشيرة إلى أن الوقود لم يسمح دخوله بعد.



بترا

