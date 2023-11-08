المثلث الأحمر حديث مواقع التواصل فما القصة ؟ .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد ظهور المثلث الأحمر في المقاطع التي تنشرها المقاومة الفلسطينية، تحول إلى آخر رموزها المستخدمة في التعبير عن النصر والصمود مثل استخدام لوحات البطيخة بديلا للعلم الفلسطيني.

لقي ذلك الموضوع تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

فعلق اسلام رمضان: المثلث الاحمر المقلوب ده سبب سعادتي الوحيد علي مر الايام الي فاتت.

وقال حسني بكر: ان شاء الله النصر قريب

المثلث دة بقى اشاره لفرحه سوف تشفى القلوب حزننا على الابرياء المسالمين

واضاف محمد عبدالهادي: أقسم بالله بستنى أشوف الفيديوهات اللى فيها المثلث ده 🔻 بفارغ الصبر.

مثلث النصر والعزة والكرامة 🔻🇵🇸✌️

وقالت منال: في كل زاوية في المثلث حكاية الزاوية الأولى تحكي عن الجهاد والزاوية الثانية عن النصر والزاوية الثالثة عن الاستشهاد، انه لجهاد نصرا أو استشهاد.

وعلقت هبة: لم يتركوا شيئا للصدفة فقد عزموا على قهر عدوهم، دمتم سالمين أبطال غزة وتحيا المقاومة والنصر على يديها بعون الله.

وقالت سماح: كل رمز كل كلمة كل فعل من المقاومة بنفتخر فيه.

في حين علقت سوسن القاسم: والله ما حسينا بالعز والكرامة والفخر إلا لما نشوف أبو عبيده على شاشات التلفزيون فنستبشر بالنصر والتمكين، اللهم اجعلهم في ودائعك وانصرهم بملائكتك الكرام.

كان هذا ابرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · المثلث الأحمر حديث مواقع التواصل فما القصة ؟