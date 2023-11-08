الموجزز- 00

(MENAFN
- Palestine News Network )
- استشهد العشرات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 10 الاف و500
استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" غرب غزة.
وزيرة الصحة مي الكيلة تطلق، التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة،
ثلاث اصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب محاصرتها لأحد المنازل في مدينة بيت لحم
سلطات الاحتلال تفجر منزل عائلة الأسير الطفل محمد باسل الزلباني، في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.، الذي يتهمه الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط العسكري في شباط/فبراير الماضي
جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين خلال المعارك بغزة يررفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية الى33
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات ملايين الشواقل، ووضعها شروطا لعدم التحويل إلى قطاع غزة.
يكون الجو صافياً بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم غد الخميس، فيكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية
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