قوات القمع تنفذ عمليات اقتحام واعتداءات واسعة في معتقل نفحة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت عمليات اقتحام وتنكيل واسعة لأقسام المعتقلين في معتقل "نفحة"، استخدمت خلالها قنابل الصوت والغاز.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان، اليوم الأربعاء، أن المعطيات الواردة حول عمليات الاقتحام الواسعة لـ"نفحة"، وما رافقها من اعتداءات جماعية على المعتقلين، هي جزء من سلسلة عمليات اقتحام طالت كل المعتقلين في معتقلات الاحتلال على مدار شهر كامل، وهي في تصاعد كبير.

وتابعت أن احتمالات ارتقاء المزيد من الشهداء في المعتقلات تتصاعد، خاصة أن مستوى عمليات التعذيب والتنكيل التي تصل إلى المؤسسات من خلال معتقلين أُفرج عنهم مؤخرا، ومن بعض المحامين الذين تمكنوا من الزيارة، تؤكد أن الاحتلال ينتهج هذه الإجراءات لقتلهم، وتنفيذ عمليات اغتيال بحقهم عن سبق إصرار.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، لن نتوجه بأي نداء إلى المؤسسات الحقوقية الدولية العاجزة عن إحداث أثر أمام هذه الجرائم، وأمام العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، وأمام تواطؤ القوى الدولية ودعمها لجرائم الاحتلال، وما نؤكده فقط هو مطالبنا للأحرار في العالم الذين خرجوا تأييدا للحق الفلسطيني، بأن يواصلوا دعمهم لرفع صوتنا.



