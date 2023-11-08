مجموعة الفطيم شريك استراتيجي للنقل الكهربائي في مؤتمر الأطراف كوب 28

تنطلق في 30 نوفمبر الجاري فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي حتى 12 ديسمبر 2023. وسيجمع المؤتمر الدول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، بالإضافة إلى آلاف الخبراء، والإعلاميين، والناشطين في مجال المناخ، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي الشركات، والمؤسسات غير الحكومية، بهدف مناقشة سبل مواجهة أزمة المناخ التي يتزايد أثرها السلبي حول العالم.

وتعزيزاً لإلتزامها الراسخ بمعايير الاستدامة، أعلنت "مجموعة الفطيم"، وهي إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية في الشرق الأوسط والرائدة في قطاع السيارات، عن مشاركتها بصفة "شريك استراتيجي للنقل الكهربائي" في مؤتمر (كوب 28). وتعدّ هذه المبادرة شهادة بارزة على الدور الحيوي والرائد الذي تؤديه المجموعة على امتداد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، كما تعكس دعمها المستمر لحلول النقل المستدام.



فعلى سبيل المثال، تطمح "مجموعة الفطيم للسيارات"، وهي أحد الأقسام الرئيسية في "مجموعة الفطيم"، إلى توفير 50% من مركبات الطاقة الجديدة، وتركيب 10% من محطات الشحن في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030.

وفي هذه المناسبة، قال عمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم: "تتماشى شراكة "مجموعة الفطيم" مع مؤتمر الأطراف (كوب 28) مع رؤية الدولة الهادفة إلى المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام." وأشار

إلى أن دولة الإمارات قد أرست معايير جديدة في مجال الاستدامة، وقدمت مثالاً يحتذى به للشركات كافة، فهي من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي وقعت وصادقت على معاهدة باريس للمناخ، إلى جانب إعلانها عن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.



وأضاف: "إن مستقبل الأعمال والشركات مرتبط بحماية البيئة على كوكبنا، وانطلاقاً من دور "مجموعة الفطيم" كأحد الفاعلين الرئيسيين في قطاع السيارات بدولة الإمارات، فإن مسؤوليتنا تفرض علينا مواصلة الالتزام بأهداف واضحة وقوية في مجال الاستدامة، إلى جانب دعم طموحات دولة الإمارات الخاصة بالعمل المناخي".



توفير حلول النقل المستدام لمؤتمر (كوب 28)

في إطار الشراكة الاستراتيجية، تقدم "مجموعة الفطيم للسيارات" أسطولاً مكوناً من 370 مركبة كهربائية خلال مؤتمر (كوب 28)، تشمل سيارات للركاب وحافلات وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب تركيب محطات الشحن الكهربائي الخاصة بها (Charge2Moov) للمؤتمر.

وعلى مدار الفعالية، ستقوم "مجموعة الفطيم للسيارات" بعرض محفظتها التجارية من حلول النقل الكهربائي، وذلك في الجناح الخاص بها في المنطقة الخضراء من مؤتمر (كوب 28). ويستضيف الجناح مجموعة طرازات المركبات الكهربائية المتطورة من محفظة "مجموعة الفطيم للسيارات". ويتضمن الجناح أيضاً مساحة مخصصة لعرض منظومة المركبات الكهربائية المتكاملة التابعة لمجموعة الفطيم للسيارات، بدءاً من المركبات الكهربائية المعروضة، ووصولاً إلى صالة العرض للسيارات الكهربائية القائمة على الواقع الافتراضي، إلى جانب خدمات ما بعد البيع المبتكرة وتقنيات التدريب على الصيانة.

كما تستضيف "مجموعة الفطيم السيارات"، في المنطقة الخضراء وضمن جناحها الخاص، جلسات نقاشية رئيسية تتناول أهمية إزالة الكربون بالنسبة لشركات الأعمال، وكيفية التزام الشركاء بالممارسات المستدامة على امتداد سلاسل الإمداد الخاصة بهم.

ومن جانبه، قال بول ويليس، رئيس "مجموعة الفطيم للسيارات": "يتعين علينا اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة أزمة المناخ، لا سيما ضمن قطاع السيارات، حيث يعد النقل البري مساهماً رئيسياً في انبعاثات الغازات الدفيئة. نحن ندرك حجم المسؤولية على عاتقنا بصفتنا رواد قطاع السيارات، ومدى أهمية التحول نحو اعتماد حلول أكثر استدامة في مجال السيارات، مما يسهم في استمرارنا بتلبية احتياجات النقل المتزايدة للسكان، فضلاً عن تحقيق أهداف العمل المناخي. كما يتعين علينا اعتماد منظور شامل للقطاع، واستكشاف أساليب مبتكرة لتطوير منظومة المركبات الكهربائية الجديدة بالكامل، بالإضافة إلى تقديم خدمات النقل الرائدة التي من شأنها أن تدعم التحول المستدام.



دعم مساعي حلول النقل الصديقة للبيئة في دولة الإمارات

تركز "مجموعة الفطيم للسيارات" منذ سنوات عديدة على قيادة جهود التحول نحو حلول النقل الصديقة للبيئة في دولة الإمارات. كما كانت المجموعة سبّاقةً في اعتماد أنظمة الدفع البديلة في قطاع النقل العام بدولة الإمارات، وتوفير مجموعة من خيارات النقل المستدام لعملائها في الدولة.



وعملت "مجموعة الفطيم للسيارات" في العامين الماضيين على تسريع عملية التحول من خلال العديد من المبادرات الرائدة، بما في ذلك إنشاء شركة جديدة مخصصة تحت اسم "شركة الفطيم للنقل الكهربائي"، وتطوير منظومة شاملة للسيارات الكهربائية تشمل العلامات التجارية الرائدة عالمياً، مع بنية تحتية لمحطات الشحن، وتقديم الخدمات المالية وخدمات التأجير مخصصة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى أول مركز تدريب معتمد من الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية لتقديم خدمات دعم ما بعد البيع في المنطقة.



ووقعت "مجموعة الفطيم للسيارات" مؤخراً اتفاقية "شراكة استراتيجية" مع هيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات خلال القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) في برشلونة، لدعم شبكة النقل المستدامة الخاصة بالهيئة، واستراتيجية مواصلات عامة خالية من الانبعاثات في دبي 2050. وكجزء من الاتفاقية، ستقوم "مجموعة الفطيم للسيارات" بنشر أسطول من المركبات الكهربائية والهجينة لاستخدامها في المؤتمرات والفعاليات الهامة في دبي على مدى ثلاث سنوات.لمعرفة المزيد، قم بزيارة EVLIFE