فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة» تتواصل في أبوظبي وعجمان

تواصل حملة "تراحُم من أجل غزة" فعالياتها ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة لتقديم يد العون للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتنظم الحملة في هذا الشأن فعاليات جديدة يوم غد“الخميس” في قاعة الإمارات للضيافة في عجمان ويوم الأحد 12 نوفمبر في قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر.

وتواكب هذه الفعاليات الزخم الشعبي والإقبال الكبير من جميع فئات المجتمع في الدولة على المساهمة في جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، في تجسيد لقيم التعاون والتضامن الإنساني التي تشكل ركائز أساسية في دولة الإمارات.

تشرف على الحملة وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الأغذية العالمي، وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، خاصة الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

وفي هذا الصدد تم إرسال 8 طائرات تحمل أكثر من 200 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية والتي تم جمعها في حملة“تراحم من أجل غزة” وبدأت عمليات إدخال المساعدات لقطاع غزة وتوزيعها على المستفيدين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

تجدر الإشارة إلى أنه استكمالاً لجهود دولة الإمارات المتواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق فقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإطلاق عملية الفارس الشهم 3 التي يأتي من ضمنها إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي.. كما وجه سموه بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وتستمر الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية المعتمدة في الدولة في استقبال التبرعات في مراكزها وعبر مواقعها الإلكترونية. ويمكن للراغبين بالتطوع أو تقدم المساعدات والتبرعات معرفة المزيد من المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الجمعيات الخيرية والإنسانية.





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