تشكيل ريال مدريد أمام سبورتنغ براغا يخلو من بيلينغهام

يلتقي ريال مدريد مع سبورتنغ براغا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا، على أمل حسم بطاقة التأهل قبل جولتين من نهاية هذا الدور.

وفاز ريال مدريد في مبارياته الثلاث الأولى، ضد يونيون برلين في مدريد، ونابولي في إيطاليا، وأخيراً سبورتنغ براغا في البرتغال، وجمع 9 نقاط يتصدر بها مجموعته.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشكيل الريال في مواجهة الليلة، سيخلو من اسم النجم الإنجليزي جود بيلينغهام الذي يعاني من إصابة في الكتف. تعرض لها خلال مواجهة ريال مدريد ورايو فايكانو الأخيرة بالدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إبراهيم دياز سيشارك مع ريال مدريد في مواجهة براغا، على حساب بيلينغهام.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مواجهة براغا، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاغا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال

خط الوسط: إدواردو كامافينغا - إبراهيم دياز - توني كروس - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريغو غوس

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