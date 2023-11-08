بنك الفجيرة الوطني يعلن الفائزين بمسابقة الفنون السنوية الثالثة

أعلن بنك الفجيرة الوطني الفائزين بمسابقة الفنون السنوية الثالثة تحت شعار «حان الوقت» والتي تعقد بمشاركة نحو 400 فنان من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال حفل أقيم في غاليري فيريتي للفن المعاصر، بالسركال أفنيو بدبي.

وقد حصلت نرجس سليمان زاده من إيران على المركز الأول، بينما نال مارتن هولتز خافيير من الفلبين المركز الثاني، وجاء سالم الكعبي من سلطنة عُمان في المركز الثالث. كما جرى تكريم كل من الفنانين محمد الخوري من دولة الإمارات العربية المتحدة، وشهيد ألطاف أوان، من باكستان.

وسيحصل الفنانون الثلاثة الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جائزة مالية، إضافة إلى جلسة توجيه فردية من أحد المحكمين، فيما تمنح لجنة التحكيم الفنانين العشرة الذين تم اختيارهم شهادة «القطعة الفنية الأكثر إبداعاً». كما ستعرض أعمالهم العشرة المدرجة في القائمة المختصرة في غاليري فيريتي للفن المعاصر.

وبهذا الصدد، قال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «شهدنا مرة أخرى هذا العام، مشاركات واسعة من قبل مجموعة من المبدعين من أصحاب المواهب المميزة خلال مشاركتهم في مسابقة الفنون السنوية، ومع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي سيعقد في نهاية الشهر الجاري، نأمل أن تساعد الأعمال الفنية المعروضة في المسابقة في تعزيز الممارسات البيئية السليمة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة».

وأضاف كوك: «تنسجم المسابقة مع استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بنا، الأمر الذي يمكننا من دعم المجتمع الفني في دولة الإمارات، إلى جانب التأكيد على ضرورة الحد من التأثير البيئي واتباع ممارسات مستدامة. كما نحرص باستمرار على تعزيز مستوى المنافسة ضمن المسابقة والتي تعد من المبادرات المهمة لدينا، والعمل على تطويرها خلال السنوات المقبلة».

حضر حفل التكريم فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة، وضيوف بارزين من المهتمين بالفن في الإمارات.

وعقدت المسابقة هذا العام تحت شعار «حان الوقت» والذي يرمز إلى تنمية المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات مع تحفيز العمل نحو مستقبل أفضل، وتسليط الضوء على التأثير المباشر لاختيارات الأفراد على النظام البيئي الجماعي.

وتتألف لجنة التحكيم لهذا العام من باتريشيا ميلنز، الحاصلة على درجة الزمالة في الجمعية الملكية للفنون؛ وخليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، وعائشة العبار مؤسسة «عائشة العبار آرت غاليري»، وأحمد الراشد، مؤسس ومدير شركة توك كيوريتد كرييتف إيفنتس.

جدير بالذكر أن بنك الفجيرة الوطني يحرص بشكل مستمر على تعزيز الإبداع وتمكين المشهد الفني الناشئ في الدولة، مما يوفر للفنانين منصة لعرض إبداعاتهم.



