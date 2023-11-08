شركات التأمين والمالية تتلاعب بالأسهم الأوروبية.. واليابانية تحت تأثير موجة بيع

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، وتلقت أسهم شركات التأمين والمؤسسات المالية أكبر ضربة، بينما يقيم المستثمرون بيانات اقتصادية وأرباح الشركات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة، خلال التداولات، ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع تقريباً، ويتجه إلى تسجيل تراجع لليوم الثالث على التوالي.

وقادت أسهم شركات التأمين خسائر القطاع، وانخفضت 1.2 في المئة، متأثرة بهبوط سهم شركة سويس لايف هولدينغ ستة في المئة.

وانخفض سهم مجموعة أهولد ودلهايز لمتاجر السوبر ماركت 5.9 في المئة، بعد تقليص توقعات الأرباح لعام 2023، والإشارة إلى ضعف هامش الأرباح في الولايات المتحدة، كما تراجع سهم بنك إيه.بي.إن أمرو 7.5 في المئة، بعد أن خالف صافي الدخل من الفائدة في الربع الثالث التوقعات.

لكن سهم شركة فيستاس الدنماركية لتصنيع توربينات الرياح، قفز 6.8 في المئة، بعد أن جاءت أرباح وإيرادات التشغيل في الربع الثالث أفضل من المتوقع.





اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على تراجع، متخلياً عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة، وسط موجة لبيع أسهم القيمة، إلا أن مكاسب أسهم النمو حدت من الخسائر.

وأنهى نيكاي التعاملات متراجعاً 0.33 في المئة، مسجلاً 32166.48 نقطة، بعد أن فتح على ارتفاع نسبته 0.75 في المئة.

وجاءت موجة البيع لجني الأرباح، بعد أن ارتفع نيكاي بأكثر من ستة في المئة في أربع جلسات متتالية، حتى يوم الاثنين.

وخسرت مصافي النفط 6.11 في المئة، لتصبح الأسواء أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الفرعية، البالغة 33 قطاعاً. وهبط سهم إنيوس هولدينغز 6.85 في المئة.

وهبط قطاع شركات التنقيب عن مصادر الطاقة 5.29 في المئة. كما خسر مؤشر البنوك، الذي يعد أيضاً مقياساً لأداء أسهم القيمة 4.75 في المئة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.16 في المئة، إلى 2305.95 نقطة، مع خسارة سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 4.17 في المئة.

لكن سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، وهو من بين أسهم النمو، زاد 1.22 في المئة، ما شكل أكبر دعم للمؤشر نيكي، كما صعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.93 في المئة.

وقفز سهم نينتندو 6.09 في المئة، بعد أن رفعت شركة الألعاب الإلكترونية توقعاتها للأرباح التشغيلية بنسبة 11 في المئة، للعام المالي الذي سينتهي في مارس/ آذار.

وزاد سهم مازدا موتور 10.39 في المئة، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية بفضل ضعف الين.