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«عطل كبير» يضرب شركة اتّصالات كبرى بأستراليا يشل حركة الشركات

11/8/2023 8:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصاب عطل كبير خدمات شركة اتّصالات كبرى في أستراليا، ما أدّى إلى تعطّل خطوط الهاتف النقّال وأنظمة الدفع الإلكتروني وتأثّر ملايين العملاء.

وتحدّثت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند عن قلق كبير يسود البلاد وسط جهود تبذلها شركة أوبتوس، ثاني أكبر مزوّد لخدمات الهاتف المحمول والأرضي والإنترنت في أستراليا، لإصلاح شبكتها.

وتعذّر على عشرات المستشفيات تلقّي الاتصالات الهاتفية، كما أفادت تقارير بأن بعضاً من الخطوط الهاتفية الأرضية التابعة لشبكة أوبتوس غير قادرة على الاتّصال بخدمات الطوارئ.

وقالت «أوبتوس» التي يتخطى عدد عملائها في أستراليا العشرة ملايين، إنها «على علم بمشكلة» تؤثّر على خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.

وجاء في بيان لمتحدّث باسم الشركة «تعمل فرقنا على استعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن»، متقدّماً بـ«اعتذار صادق» من العملاء.

وتعطّلت خدمات القطارات في مدينة ملبورن لفترة وجيزة بسبب «انقطاع الاتصالات» لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كان الأمر على صلة بالعطل الذي طرأ على «أوبتوس».

وتحدّثت رولاند في تصريح لهيئة البث الأسترالية «إيه بي سي» عن «مشكلة في الشبكة» قد تكون كبيرة.

وتابعت «أعتقد أنه صباح مثير جداً للقلق بالنسبة لكثير من الأستراليين حتى الآن».

وأعلنت شركة رامزي للرعاية الصحية في منشور على فيسبوك أنّ خطوط الهاتف معطّلة في مستشفياتها الخاصة وعددها 73 مستشفى، كما أعلن مستشفى ويستميد الخاص في سيدني أنّ خطوطه الهاتفية معطّلة.

كذلك، أعلنت شركات أخرى مواجهة مشاكل بينها شركة التأمين «بوبا» وشركة الطيران «فيرجين أستراليا».

ونقلت إذاعة «إيه بي سي» في ملبورن عن مقدّم خدمات رعاية قوله إنه تعذّر عليه الاتصال بسيارة إسعاف لأحد مرضاه مما اضطرّه لاستخدام هاتف أحد المارّة.

ويأتي العطل بعد عام ونيّف على سرقة بيانات أكثر من تسعة ملايين عميل لدى شركة أوبتوس في هجوم سيبراني.

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