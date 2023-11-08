شركة نايت دراجون البريطانية تستقطب المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي بعقارات ذات عائد مرتفع في لندن

(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 08 نوفمبر 2023: كشفت شركة نايت دارجون البريطانية الشهيرة للتطوير العقاري، والمسؤولة عن الوجهة الشهيرة في لندن (شبه جزيرة غرينيتش)، عن شقق جديدة للبيع في بارك فيو، المبنى قبل الأخير في حي بينينسولا جاردنز، ويضم استوديوهات ووحدات سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، بأسعار تبدأ من 417.500 جنيه إسترليني، حيث تتمتع الشقق السكنية بإطلالات ساحرة وخلابة بجانب كناري وارف أحد أشهر منطقة مال وأعمال في لندن، وموقع استراتيجي مميز بين سنترال بارك ونهر التايمز.
فرصة استثمارية مثالية في منطقة سريعة النمو من لندن
تقدم عائدات إيجار إجمالية متوقعة تصل إلى 6%، إلى جانب نمو تاريخي في أسعار الإيجار بنسبة 36% ونمو في أسعار المبيعات بنسبة 14% منذ عام 2018، وتوفر بارك فيو فرصة محدودة المدة لامتلاك شقة في زاوية حصرية من شبه جزيرة غرينتش والاستثمار في واحدة من المخططات الأكثر مبيعًا في لندن، في مدينة يعاني فيها سوق الإيجار من نقص كبير في المعروض.
توفر شبه جزيرة غرينتش فرصة لا مثيل لها لتكون في طليعة مخطط التجديد الرائد الذي يشكل جزءاً حديثاً من لندن. وقد شهدت شبه جزيرة جرينتش اهتمامًا قويًا من المستثمرين المقيمين في مصر والكويت ودبي حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 17% من إجمالي مبيعات مشروع بينينسولا جاردنز، الذين انجذبوا إليه نظراً لجودته العالية، وهو حي صاخب يتميز بميزة إبداعية وموقع استراتيجي مميز في لندن.
وبهذه المناسبة قال ويليام لانغتون، المدير المساعد لدى سافيلز الشرق الأوسط: "لطالما كان هناك اهتمام كبير بلندن من منطقة الشرق الأوسط، حيث يبحث عملاؤنا باستمرار عن المجالات الجديدة التي يمكنهم الاستثمار فيها سواء من أجل العيش أو الاستثمار".
وأضاف لانغتون قائلاً: "تعتبر شبه جزيرة غرينتش وجهة جديدة ومثيرة، مع توفر العديد من متاجر التجزئة والمطاعم والمساحات التجارية، بالإضافة إلى اتصال استثنائي بالنقاط الساخنة المعروفة في الشرق الأوسط مثل شارع بوند وويستمنستر، حيث يتمتع بارك فيو بإطلالات خلابة على أفق مدينة لندن بالإضافة إلى المنتزه الداخلي الذي يوفر تلك المساحة الخضراء الشاسعة، لذا فإن هناك فرصة مثالية للمستثمرين لتحقيق فوائد زيادة رأس المال على المدى الطويل".
تقع شبه جزيرة غرينتش في منطقة ذات قيمة عالية، حيث لا تزال المنازل في تلك المنطقة تمثل القيمة مقابل المال مقارنة بالمناطق الأخرى مثل: كناري وارف وغرينتش بارك، دون المساس باتصالية الإنترنت والمساحات المفتوحة، إذ شهدت شبه جزيرة غرينتش زيادة في نمو الإيجارات بنسبة 36% منذ عام 2018، متفوقة بشكل كبير على لندن على نطاق أوسع.
ويشهد مشروع بينينسولا جاردنز في شبه جزيرة غرينتش طلباً قوياً عالمياً، وذلك بعد إطلاق مبنى ذا بيكون في سبتمبر 2022، حيث تم حجز 94% من الشقق في أول أسبوعين فقط من إطلاقه.
تقع استوديوهات بارك فيو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، وسط الطبيعة في قلب حدائق بينينسولا، حيث تم بيع المنازل سابقًا في وقت قياسي، إذ يوفر مشروع بارك فيو إطلالات رائعة على جانب المنتزه، فضلاً عن كونه على بعد دقيقة واحدة فقط من نهر التايمز، كما يمكن للمقيمين الاستمتاع بالوصول المباشر إلى أفدنة من المساحات الخضراء في سنترال بارك، بالإضافة إلى حديقة بوديوم المميزة التي تجعل بينينسولا جاردنز مميزة للغاية.
تحيط شبه جزيرة غرينتش من ثلاث جهات بنهر التايمز الشهير بطول 1.6 ميل، وهي أيضًا موطن منطقة التصميم في لندن، والتي تم التصويت عليها كواحدة من أعظم الأماكن في العالم في مجلة تايم الشهيرة، مع وجود 14 مبنى متعدد الاستخدامات لمساحات العمل تدعم 1800 تصميمًا إبداعيًا، إذ تتمتع شبه جزيرة غرينتش بمشهد إبداعي وثقافي مزدهر يميزها عن غيرها ويدعم النمو السكني على المدى الطويل، حيث ثبت أن القرب من مساحات العمل الإبداعية، مثل تلك الموجودة في منطقة التصميم، يضيف ما يصل إلى 6% سنويًا إلى قيمة المنازل القريبة.
تصميم شقق بارك سايد يتماشى مع وضع المشترين
سواء كان ذلك مساحة مكتبية في منزلك أو في مساحات عمل مشتركة مخصصة في الموقع أو مرافق للياقة البدنية وخدمات الكونسيرج، فقد تم تصميم الشقق السكنية خصيصًا كي تناسب الحياة في المدينة.
تم تصميم المنازل في بارك فيو لتكون فسيحة ومتجددة الهواء، وقد تم الاهتمام الدقيق بالتفاصيل بلمسات إبداعية متطورة لزيادة مساحات المعيشة، حيث تعمل الخزائن وأسطح العمل ونظام الألوان الطبيعية على تعزيز نضارة وخفة المساحة، بينما تضيف المواد عالية الجودة لمسة من الأناقة الراقية، كما تستفيد الغرف الواسعة في كل شقة من الإطلالات البانورامية خارجها.
يمكن للمقيمين أيضًا الوصول إلى Aperture؛ "قاعة القرية" في وسط منطقة لوار ريفرسايد التي تحتوي على جميع وسائل الراحة للمقيمين لهذه بما في ذلك صالة ألعاب رياضية للمقيمين فقط وغرف أعمال وخدمة كونسيرج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وحضانة للأطفال ومطعم، وجميع وسائل الراحة مخصصة للمقيمين فقط، في حين أن الحضانة والمطعم مفتوحان للجميع.
تأتي جميع الشقق مزودة بترقية اختيارية للتكنولوجيا الذكية مع أفاندي سيليكت (Avande Select)، الشريك الموثوق لـ نايت دراجون الذي يوفر أمانًا معززًا وسينما منزلية غامرة وإضاءة ذكية وتدفئة لتقليل فواتير الطاقة الخاصة بك، وغير ذلك الكثير من خلال بوابتهم الإلكترونية.
خطوط مواصلات ممتازة في واحدة من أفضل المناطق المتصلة في لندن
يعد بارك فيو واحدًا من أفضل الأماكن المتصلة في لندن، حيث يقع المشروع على بعد 10 دقائق من مدينة لندن، ويبعد مركز كناري وارف المالي في لندن دقيقتين فقط بمترو الأنفاق، وثماني دقائق عن جسر لندن، و17 دقيقة فقط عن شارع بوند، مما يعني أن السكان متصلون بأهم الأماكن في المدينة، كما يتمتع بارك فيو بموقع مثالي لأولئك الذين يبحثون عن فرص التعليم، حيث يضم 10 جامعات عالمية المستوى و430 مدرسة يمكن الوصول إليها في غضون 35 دقيقة فقط.
إن جاذبية لندن المستمرة كمدينة عالمية تزخر بالمسارح والمطاعم وفرص التعليم والعمل ذات المستوى العالمي تعني أنها ستظل نقطة جذب مهمة للاستثمار، فهناك نقص في المعروض من الإيجارات عالية الجودة في لندن، خاصة في الأماكن التي تتمتع باتصال قوي بوسائل النقل، بما في ذلك مطار مدينة لندن.
وبهذه المناسبة قال فين نيكسون، مدير المبيعات لشبه جزيرة غرينتش لدى شركة نايت دراجون:
"يسعدنا إطلاق مشروع بارك فيو في بينينسولا جاردنز سواء كانت بقصد الاستقرار في المملكة المتحدة، أو للأطفال الذين يدرسون في لندن أو كمصدر دخل إضافي، فإن بارك فيو تعد فرصة استثمارية قيمة على المدى الطويل، حيث تعتبر المنازل في بينينسولا جاردنز مرغوبة للغاية، حيث يعد نجاحها بمثابة شهادة على آفاق نمو رأس المال على المدى الطويل في شبه جزيرة غرينتش وسجل إيجاري ثابت القيمة".
وأضاف نيكسون قائلاً: "إنها واحدة من أقوى الفرص الاستثمارية في لندن، مع ارتفاع الطلب على بيع وتأجير العقارات نظرًا لموقعها الاستراتيجي المميز على ضفاف النهر، وخطوط وسائل النقل الممتازة عبر لندن، فضلاً عن طابعها الثقافي ومشهدها الفني المزدهر، حيث تعد شبه جزيرة غرينتش جزءًا من مشهد إبداعي مثير وسريع التوسع في لندن ولا ينبغي على المستثمرين تفويته".
تبدأ أسعار شقق بارك فيو في بينينسولا جاردنز من 417.500 جنيه إسترليني.
سيقام المعرض في الفترة الممتدة من 4 إلى 5 نوفمبر الجاري في فندق سويس أوتيل البوسفور، إسطنبول، غرفة جنيف.
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