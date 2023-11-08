روح الشراكة تدفع "تحدي دبي للياقة" نحو مستقبل أكثر صحة للمجتمع

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 نوفمبر2023 – يواصل "تحدي دبي للياقة" تلقيه لدعم هائل من الشركاء في كل من القطاعين العام والخاص، مما يؤكد على وجود روح التعاون في صميم حركة اللياقة البدنية على مستوى المدينة. ومع انطلاق دورته السابعة، ساهم الالتزام الراسخ والجهود الجماعية للشركاء في تحويل الدورة الحالية لـ "تحدي دبي للياقة" إلى نسخة أكثر تأثيراً وتحويلاً. ومن خلال الرؤية المشتركة المتمثلة في تعزيز مفهوم مجتمع أكثر صحة، تدعم هذه الشراكات دور "تحدي دبي للياقة" في إلهام الأفراد وإعطاء الأولوية لجودة حياتهم وبناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع ككل.
وتُنظم مبادرة اللياقة البدنية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، اللذان يلتزمان من خلال الجهود التعاونية مع المنظمات الشريكة، بتقديم برنامج حافل من فعاليات وأنشطة اللياقة البدنية المتاحة للجميع.
جدير بالذكر أن "تحدي دبي للياقة" يحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، ودبي الجنوب، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشركاء الداعمين: سن أند ساند سبورتس، وبلو، وغرف دبي، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اتصالات منe&، ولا روش بوزيه، وميرا للتطوير العقاري، ومبادلة للرعاية الصحية دبي، وأوبتيموم نيوترشن، وطلبات، وأڤيڤ، وشمال القابضة – كايت بيتش، وإعمار، والشركاء الرسميين: مستشفيات وعيادات وصيدليات أستر، والشركة العربية للسيارات، وسيغنا، وامارات، وليبتون، وسيرو، وتيكنوجيم، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
وفي هذا الإطار، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تطور تحدي دبي للياقة ليصبح واحداً من أكبر فعاليات اللياقة البدنية في العالم بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالإضافة إلى الجهود الجماعية المبذولة من شركائنا." وأضاف: "إن تحدي دبي للياقة هو شهادة لمدينة دبي على اندماج مجتمعها والتزامه في تحفيز الأفراد من جميع الأعمار والخلفيات والقدرات البدنية على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. ويأتي هذا التعاون المثمر مع شركائنا بمثابة مهمة تتمثل في إحداث تأثير دائم وإيجابي من شأنه أن يتردد صداه لدى الأجيال القادمة ويجعل دبي أيقونة للصحة واللياقة البدنية."
وقال سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: "منذ أن أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي هذا التحدي الرائد أدرك الجميع أهمية المشاركة لتحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية الكبيرة، ولمسنا حرص الجميع على أن يكونوا مشاركين في نجاح هذا الحدث الفريد من نوعه ونحن نشهد في كل نسخة من التحدي انضمام شركاء جدد ومناطق جديدة تستضيف الفعاليات وهو الأمر الذي يسعدنا ويؤكد أن الرسالة الكبيرة التي يحملها هذا التحدي والأهداف الكبيرة التي وضعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لهذا التحدي قد وصلت إلى الجميع وأن الحرص على المشاركة في الحدث لا تقتصر على الرياضيين وأفراد العائلات الذين يشاركون في فعالياته المتنوعة وحسب، بل تمتد إلى المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي تحرص على أن تكون جزء منه وأن تساهم في استمرارية نجاحاته وتحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية الكبيرة".
وقال نبيل قائد، نائب الرئيس لإدارة الموظفين والشؤون الإدارية، دي بي ورلد: "تفخر دي بي ورلد بشراكتها مع تحدي دبي للياقة، المبادرة الرائدة التي تشجع كافة أفراد المجتمع على تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، والتي تتماشى أيضاً مع قيم مؤسستنا. هذا العام، نحن متحمسون للكشف عن هيكل ثلاثي المستويات في كايت بيتش، والذي سيبرز شراكاتنا الرياضية العالمية عبر رياضات الجولف والكريكيت وسباقات الفورمولا 1. وقد صُمِمَ تحدي دبي للياقة ليكون شاملاً، ونريد لجميع سكان دبي وزوارها، بغض النظر عن أعمارهم، القدوم والاستمتاع بكل ما لدينا لتقديمه. ومن المبهر أن نرى كيف تستمر هذه المبادرة في النمو من عام إلى آخر، ونحن نتطلع إلى شهر آخر مليء بالترفيه والصحة والنشاط."
وأضاف سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: " تعتبر روح الشراكة الأساس الذي تنطلق منه المنافسات الرائعة لتحدي دبي للياقة، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017 . ونحرص من خلال هذا التعاون الجماعي على ترسيخ مكانة دبي، لتكون أيقونة عالمية للياقة البدنية، حيث يسهم كل فرد برفاهية مجتمعنا ليكون أكثر صحة، والعمل على إلهام الملايين لتبني أسلوب حياة يقوم على النشاط."
وقال أبراهام كاه، الرئيس التنفيذي لـ ماي دبي: "يشرّفني أن أكون الرئيس التنفيذي لشركةٍ لطالما وضعت في مقدمة أولوياتها صحّة المجتمع وجودة حياة أفراده، وهو ما دفعنا للتعاون مع تحدي دبي للياقة بدورته السابعة. ويهدف هذا التحدي منذ إطلاقه إلى تحفيز الأفراد على ممارسة الرياضة، في سبيل تحسين الصحة والثقة بالنفس وجودة الحياة لأفراد المجتمع. فمن المعروف أن ممارسة الرياضة يومياً تساعد على تحسين الصحة الجسدية والنفسية على حدّ سواء من خلال تخفيف الإجهاد والقلق. ونتطلّع من خلال هذه الشراكة إلى تسليط الضوء على أهميّة شرب المياه والترطيب بشكل فعّال وجهودنا الرامية لتعزيز صحة المجتمع، ملتزمين بأهداف الاستدامة وتلبية احتياجات عملائنا."
وفي السياق ذاته، قال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات بشكل سنوي على التواجد كشريك استراتيجي في هذا الحدث الهام الذي نؤكد من خلاله التزامنا في تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة، وجعل دبي من أكثر المدن نشاطاً في العالم، وتسعى الهيئة من خلال رعايتها لتحدي دبي للياقة 2023، إلى دعم المبادرات المجتمعية، التي تحفز الأفراد على اتباع أسلوب الحياة الصحية، وتشجع على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها."
وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي": "لطالما كنا في ’جي أم جي‘ سباقين إلى دفع جهود تعزيز المجتمعات الحيوية والصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا شك أن تحدي دبي للياقة يوفر لنا منصة استثنائية لتحقيق هذا الرؤية. إن تشجيع الصحة والنشاط يمثل جزءاً لا يتجزأ من ثقافة وأهداف ورؤية ’جي أم جي‘، ولا شك أن مبادرات مثل هذه تمثل لنا فرصة استثنائية لتكريس جهودنا نحو تشجيع أنماط الحياة النشطة في جميع أنحاء الدولة. وكدليل على التزامنا الراسخ، نواصل شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. واليوم نحتفي بالعام الثالث على التوالي الذي نتعاون فيه مع تحدي دبي للياقة المرموق، والذي يعتبر الحدث الأبرز في أجندة الأنشطة الرياضية في دولة الإمارات."
وبهذه المناسبة، قال داني كرم، رئيس التسويق التنفيذي لتطبيق "بلو" وشركة ماجد الفطيم العقارية: "نحن فخورون بشراكتنا مع تحدي دبي للياقة لدعم دورة هذا العام من تحدي دبي للدراجات الهوائية. وفي تطبيق بلو نتشارك الرؤية ذاتها المتمثلة في تشجيع الأفراد على اعتماد نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، ونعمل جاهدين لجعل اللياقة البدنية تجربة ممتعة ومثمرة للجميع."
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نشجع موظفينا دوماً على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. وتعكس شراكتنا مع تحدي دبي للياقة مدى التزامنا ومساهمتنا في بناء مجتمع صحي في الإمارة. وباعتبارنا صوت مجتمع الأعمال ومحفز التنمية الاقتصادية في دبي، نرى أن دورنا يتخطى تمكين مجتمع الأعمال المحلي إلى دعمهم في تبني نمط حياة صحي ومستدام".
وأضاف الدكتور حسن إلياس بيضون، المدير الطبي المساعد للخدمات الجراحية ورئيس قسم جراحة العظام في مبادلة للرعاية الصحية دبي: "لطالما تبنت مبادلة للرعاية الصحية دبي منهجية استباقية على مستوى الصحة. لذلك نوصي المرضى دائماً بضرورة الحفاظ على نشاطهم البدني والاعتياد على أنماط الحياة الصحية لتجنب الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة، والتي تسبب تدهور جودة الحياة. كما نمتلك كادر عمل متمرس يضم العديد من المتخصصين في طب العظام والطب الرياضي، وقادرين على دعم المرضى من مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية وتمكينهم من استعادة الثقة للعودة للنشاط البدني بكل سلامة وأمان. وفي ضوء ذلك، تعتبر شراكتنا هذا العام مع تحدي دبي للياقة خطوة في غاية الأهمية، إذ نود مشاركة هذه الرسالة بين أفراد المجتمع على نطاق أوسع وتشجيعهم على استكشاف الطرق الفعّالة التي تمكنهم من تعزيز صحتهم وعافيتهم".
وقالت سيمونيدا سوبوتش، نائب الرئيس لدى "طلبات الإمارات": "نحن فخورون بالشراكة مع تحدي دبي للياقة مرةً أخرى بهدف تعزيز تبني العادات اليومية الإيجابية. ومن دواعي فخرنا أيضاً أن نرى القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة تؤيد مثل هذه المبادرات، مما يعزز تماسك المجتمع من خلال اتباع خيارات متوازنة لنمط الحياة. ونحن في طلبات نؤمن بالشمولية، فكما أنّ تحدي دبي للياقة هو مبادرة للجميع، فإن طلبات هي شركة تخدم الجميع أيضاً." وأضافت: "تتماشى هذه الشراكة مع قيمنا الأساسية التي تركز على الجمع بين الأفراد من خلفيات متنوعة، سواء من خلال تناول الطعام أو أنشطة المشاركة المجتمعية. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الجهود وأن نشجع سكان مدينة دبي وزوارها على تحدي أنفسهم وبذل قصارى جهودهم لترك بصمة إيجابية على المدينة".
وقالت أليشا موبين، نائب المدير العام لشركة أستر دي إم للرعاية الصحية: "في أستر، نحن نؤمن دائماً بأن الصحة الجيدة ونمط الحياة الصحي هما حجر الزاوية في السعادة والتقدم للأفراد والمجتمع، وقد كانت مساعينا كمنظمة موجهة دائماً نحو ضمان صحة ورفاهية المجتمع بالإضافة إلى موظفينا في جميع البلدان السبعة التي نعمل فيها. وقد برز تحدي دبي للياقة على مر السنين كمبادرة سنوية تغير حياة الأفراد لمدة 30 يوماً، مما أدى إلى إطلاق رحلة اللياقة البدنية والرفاهية لمعظم السكان. لقد كان شرفاً لنا أن ندعم رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لجعل حياة سكان دبي أكثر صحة وسعادة."
وقال سعادة علي خليفة الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات): "تفخر المؤسسة بأن تكون شريكاً رسمياً في النسخة السابعة من تحدي دبي للياقة على شاطئ "كايت بيتش"، حيث ندعم الأنشطة الرياضية المحببة لأفراد المجتمع، بما فيها رياضة البادل، تماشياً مع الرؤية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً على مدار ثلاثين يوماً متصلة. وقد جاءت شراكتنا مع دائرة دبي للاقتصاد والسياحة استكمالاً لالتزامنا المستمر بتعزيز أساليب الحياة الصحية لموظفينا وأفراد مجتمعنا، ونطمح إلى الوصول إلى جمهور أكبر عبر هذه الشراكة. أدعو الجميع إلى زيارة ملاعب (امارات) لرياضة البادل على شاطئ كايت بيتش، والاستمتاع بتجربة مليئة بالحماس والطاقة."
وقال أبهيروب تشاكارباتي، مدير ليبتون تيز اند انفيوشنز في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا: "في ظل ارتفاع معدلات السمنة وازدياد سهولة الوصول إلى المأكولات والمشروبات المصنّعة، هناك حاجة ماسة لتوعية المستهلكين على أهمية اتباع نمط حياة صحي. لذلك، تقدّم ليبتون تيز اند انفيوشنز دعمها المستمر لمبادرة تحدي دبي للياقة وتقدّر رؤية الدولة المتمثّلة في توفير وسائل تدعم التمارين الرياضية لكافة الفئات العمرية. ونهدف، من خلال علامة ليبتون، إلى مساعدة محبّي تناول الشاي على بناء مستقبل صحي وسعيد."
كما أعربت شركة ميرا للتطوير العقاري، الشريك الداعم لـ "تحدي دبي للياقة"، عن فخرها بالمشاركة في الدورة هذا العام، وسلطت الضوء على أوجه التآزر بين المبادرة وقيمها الخاصة حيث تواصل تلبية الروح الرياضية للمقيمين والسياح في الدولة من خلال دمج اللياقة البدنية في المرافق المتوفرة في مجتمعاتها السكنية، بما في ذلك مسارات الجري، وصالات الألعاب الرياضية الحديثة، والمسابح، وغيرها الكثير.
وتنطلق فعاليات "تحدي دبي للياقة" من السبت 28 أكتوبر وتستمر حتى الأحد 26 نوفمبر، وهي مبادرة على مستوى المدينة تستمر لمدة شهر، وتدعو السكان والزوار إلى المشاركة في التحدي والالتزام بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً. ويسعى "تحدي دبي للياقة" لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وإلهاماً للأفراد على تبني نمط حياة أكثر صحة، وذلك من خلال تنظيم برنامج حافل من فعاليات اللياقة البدنية المجانية والشاملة التي تشمل القرى، والمراكز المجتمعية، والحصص التدريبية، والأنشطة. وتضم أبرز الفعاليات لهذا العام – "تحدي دبي للدراجات الهوائية" برعاية دي بي ورلد، و"تحدي دبي للجري" برعاية ماي دبي، والدورة الافتتاحية من فعالية "تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً" برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالإضافة إلى تخصيص ثلاث قرى للياقة البدنية لتنظيم مجموعة من الأنشطة المجانية لمدة ثلاثين يوماً – "قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة"، و"مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية" برعاية هيئة الطرق والمواصلات، و"مركز الجري والدراجات الهوائية"، إلى جانب تخصيص 26 مركزاً للياقة البدنية في جميع أنحاء المدينة؛ وتنظيم عدد لا يحصى من الفعاليات الشريكة الكبرى، وإقامة الآلاف من حصص اللياقة البدنية والفعاليات والأنشطة، بما في ذلك كأس دبي للبادل.
والجدير بالذكر أنه منذ إطلاقه في عام 2017، زاد معدل التسجيل في "تحدي دبي للياقة" بنسبة 180 بالمئة ووصل عدد المشاركين إلى أكثر من 8.2 مليون مشارك حتى الآن. وفي العام الماضي وحده، شارك 2.2 مليون شخص، بزيادة قدرها 33 بالمئة عن عام 2021.
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