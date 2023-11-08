8.85 ملايين حوالة نفذت منذ مطلع العام الحالي

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تشرين الأول الماضي 8.85 ملايين حركة، وبقيمة 7.09 مليارات دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب هذه الإحصاءات فإن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت خلال تشرين الأول 1 مليون و33 ألف حركة مقارنة مع 737 ألف حركة في أيلول الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 40.2%، وذلك وفق المملكة.

وبلغت قيمة هذه الحوالات 794 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 618 مليون دينار في أيلول، وبارتفاع بلغت نسبته 28.6%.

فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال تشرين الأول الماضي، 5.414 حركات بالدولار الأميركي بقيمة 35 مليون دولار، إضافة إلى 318 حركة باليورو بقيمة 3.2 ملايين يورو، و43 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 390 ألف جنيه إسترليني.