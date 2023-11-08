8.85 ملايين حوالة نفذت منذ مطلع العام الحالي

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- Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تشرين الأول الماضي 8.85 ملايين حركة، وبقيمة 7.09 مليارات دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب هذه الإحصاءات فإن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت خلال تشرين الأول 1 مليون و33 ألف حركة مقارنة مع 737 ألف حركة في أيلول الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 40.2%، وذلك وفق المملكة.
وبلغت قيمة هذه الحوالات 794 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 618 مليون دينار في أيلول، وبارتفاع بلغت نسبته 28.6%.
فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال تشرين الأول الماضي، 5.414 حركات بالدولار الأميركي بقيمة 35 مليون دولار، إضافة إلى 318 حركة باليورو بقيمة 3.2 ملايين يورو، و43 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 390 ألف جنيه إسترليني.
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