«إنفستكورب كابيتال» ترفع الحد الأدنى للنطاق السعري للطرح

رفعت شركة «إنفستكورب كابيتال» الحد الأدنى للنطاق السعري المتعلق بطرح 29.34% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك مع نهاية فترة اكتتاب المؤسسات في أسهم الشركة اليوم الأربعاء.

ويتراوح النطاق السعري الجديد بين 2.22 درهم و2.3 درهم للسهم، من النطاق السابق الذي تراوح بين 1.9 درهم و2.3 درهم للسهم، وفق شروط نقلتها بلومبرغ. يعني ذلك أن الشركة ستجمع ما يتراوح بين 1.4146 مليار درهم (385.5 مليون دولار) وو1.478 مليار درهم (403 ملايين دولار).

الأسهم التي تعتزم طرحها على المستثمرين تتوزع بواقع 321.5 مليون سهم جديد سيتم إصدارها، إضافة إلى بيع المساهم الوحيد في الشركة «إنفستكورب القابضة» 321.5 مليون سهم من حيازتها.

وتعد «إنفستكورب كابيتال» إحدى شركات مجموعة «إنفستكورب القابضة» المستقلة في مجال الاستثمارات البديلة والتي تمتلك أصولاً مُدارة بقيمة تقارب 50 مليار دولار (بما في ذلك الأصول المدارة من قبل أطراف ثالثة). وتركز «إنفستكورب كابيتال» على قطاعي خدمات تمويل رأس المال وتخصيص رأس المال.