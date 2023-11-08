«إنفستكورب كابيتال» ترفع الحد الأدنى للنطاق السعري للطرح

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفعت شركة «إنفستكورب كابيتال» الحد الأدنى للنطاق السعري المتعلق بطرح 29.34% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك مع نهاية فترة اكتتاب المؤسسات في أسهم الشركة اليوم الأربعاء.
ويتراوح النطاق السعري الجديد بين 2.22 درهم و2.3 درهم للسهم، من النطاق السابق الذي تراوح بين 1.9 درهم و2.3 درهم للسهم، وفق شروط نقلتها بلومبرغ. يعني ذلك أن الشركة ستجمع ما يتراوح بين 1.4146 مليار درهم (385.5 مليون دولار) وو1.478 مليار درهم (403 ملايين دولار).
الأسهم التي تعتزم طرحها على المستثمرين تتوزع بواقع 321.5 مليون سهم جديد سيتم إصدارها، إضافة إلى بيع المساهم الوحيد في الشركة «إنفستكورب القابضة» 321.5 مليون سهم من حيازتها.
وتعد «إنفستكورب كابيتال» إحدى شركات مجموعة «إنفستكورب القابضة» المستقلة في مجال الاستثمارات البديلة والتي تمتلك أصولاً مُدارة بقيمة تقارب 50 مليار دولار (بما في ذلك الأصول المدارة من قبل أطراف ثالثة). وتركز «إنفستكورب كابيتال» على قطاعي خدمات تمويل رأس المال وتخصيص رأس المال.
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