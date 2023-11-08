أكثر من 10 ملايين يورو.. ميلان يجني حصاد انتصاره على باريس

حقق ميلان فوزاً هامًا، على ضيفه باريس سان جيرمان، بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان حصد مبلغاً مالياً كبيراً

عقب ليلة فوزه على باريس، يقدر بـ 10.5 ملايين يورو.

وجاء المبلغ متمثلاً في 7.7 ملايين يورو، إجمالي بيع التذاكر، إذ شهدت المباراة حضور

75 ألف و649 مشجعاً.

وتمثل المبلغ المتبقي والبالغ مليوني و800 ألف يورو، مكافأة تحصل عليها الفرق المتأهلة إلى مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وكان ميلان فاز على باريس 1/2، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما يأتي بوروسيا دورتموند في الصدارة بـ 7 نقاط، ثم باريس وصيفاً بـ 6 نقاط، ونيوكاسل في المركز الأخير بـ 4 نقاط.

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