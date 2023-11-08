عمر العلماء: خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية لقيادة المشاريع التكنولوجية المستقبلية

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، سعي حكومة دولة الإمارات لاستكشاف الفرص المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة المرتبطة بحلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في القطاعات الحكومية والبناء على إمكاناتها التطويرية الكبيرة، والعمل على إطلاق خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية لقيادة المشاريع التكنولوجية المستقبلية.

جاء ذلك، خلال جلسة تناولت أبرز التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في العاصمة أبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله".

وقال معاليه إن الحكومات تمر بمراحل تطويرية وتواجه عوامل خارجية تؤثر على أدائها وتشكل تحديات لها في تحقيق أهدافها، إلا أن الحكومات الناجحة تعمل على تطوير وتبني أفضل الممارسات في القطاعات التكنولوجية، ما يدعم جهودها لتحقيق هدفها الأسمى وهو خدمة الانسان والمجتمع والاقتصاد.

وأضاف معاليه: "هدفنا استكشاف الفرص المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في القطاعات الحكومية المختلفة، والبناء على إمكاناته الكبيرة، ونعمل حالياً على إطلاق خطة عمل متكاملة لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية لقيادة المشاريع التكنولوجية المستقبلية".

ناقشت الجلسة أبرز التحديات والفرص في تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وسبل الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتحقيق أفضل النتائج في مختلف القطاعات الاستراتيجية.





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