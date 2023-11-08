88.2 مليون درهم أرباح «أمانات» في 9 أشهر بارتفاع 73%

أعلنت شركة أمانات القابضة عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 73% على أساس سنوي ليصل إلى 88.2 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 44٪ على أساس سنوي لتصل إلى 495.0 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مدفوعة بالأداء القوي لمنصة التعليم التي شهدت نمواً مضاعفاً، وذلك بفضل مساهمة شركة تنمية الإنسان التي تم الاستحواذ عليها أخيراً، وتسجيل عدد قياسي من الطلاب في جامعة ميدلسكس دبي، فيما حققت منصة الرعاية الصحية نمواً بنسبة 15٪ مدفوعاً بالاستحواذ على حصة الأغلبية في سكون الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك: ارتفعت بنسبة 65% على أساس سنوي لتصل إلى 173.7 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهي في طريقها إلى تجاوز مبلغ 188 مليون درهم المحقق في عام 2022.

وبلغت الأرصدة النقدية 560 مليون درهم في نهاية الفترة مع المحافظة على مستويات دين منخفضة تتيح مرونة مالية كبيرة للاستفادة من فرص النمو.

وقال حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات: بعد تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة في نهاية عام 2020، حققت أمانات إيرادات وأرباحاً قياسية؛ إذ نجحنا في التخارج من استثمارات الأقلية لدينا واستحوذنا على أصول عالية الجودة وذات إمكانات نمو قوية في قطاعي الرعاية طويلة الأجل ومراكز الرعاية والتعليم لأصحاب الهمم، ما مكننا من إنشاء منصتين رائدتين في السوق تتمتعان بأسس قوية وإمكانات عالية لتعزيز الدخل، وتجسد ذلك في أدائنا المالي القوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما يضمن أننا نسير في المسار الصحيح لتحقيق مجموعة قياسية من النتائج لعام 2023 بأكمله.

وأضاف: بالنظر إلى المستقبل، لدينا استراتيجية واضحة للنمو وزيادة القيمة، فضلاً عن قائمة جاهزة ونشطة تركز على الفرص المتاحة من مرحلة التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسنواصل استكشاف الخيارات لتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين عبر المحفظة، بما في ذلك تعزيز الدخل منهما.

من جانبه، قال جون إيرلند، الرئيس التنفيذي بالإنابة: حققت محفظتنا نمواً تشغيلياً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما انعكس على زيادة الإيرادات بنسبة 44٪، مدفوعة بشكل أساسي بمنصتنا التعليمية التي شهدت نمواً كبيراً في عدد الطلاب المسجلين في قطاعي التعليم العالي الخاص وذوي الاحتياجات الخاصة. حيث بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، 173.7 مليون درهم وصافي الربح 88.2 مليون درهم، بزيادة 65% و73% على التوالي على أساس سنوي.

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