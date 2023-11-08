235.6 مليار درهم أصول «العالمية القابضة» بنهاية الربع الثالث بزيادة 3.3%

أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023 ولفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 مسجلة أرباحاً بقيمة 15.2 مليار درهم بعد الضرائب (مقابل 24.3 مليار درهم في الفترة نفسها لعام 2022).

وسجلت الشركة نمواً في إجمالي الأصول إلى 235.6 مليار درهم وبزيادة 3.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2022.

وقفزت إيرادات الشركة في 9 أشهر بنسبة 24.8% إلى 42.8 مليار درهم من 34.3 مليار درهم في فترة المقارنة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الربع الثالث 15% إلى 14.1 مليار درهم من 12.3 مليار في الربع المقابل من 2022.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «حققت الشركة العالمية القابضة مجموعة قوية من النتائج في الربع الثالث، نتيجة للأداء القوي والذي تحقق منذ بداية العام. وفي إطار الاحتمالات أن تظل عائدات السندات العالمية مرتفعة لفترة أطول، فإننا نتوقع استمرار التقلبات في الأسواق. وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التعقيد، نتوقع أن تستمر قوة ميزانيتنا العمومية ومرونتنا المالية في العمل كأساس لخلق قيمة إضافية للمساهمين بينما نستمر في تقييم فرص الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي».

ففي الربع الثالث من عام 2023، قامت الشركة العالمية القابضة بزيادة إجمالي أصولها بنسبة 3.3% وخفضت إجمالي التزاماتها بنسبة 1.3% (مقارنة بشهر ديسمبر 2022). بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي حقوق الملكية للمالك بنسبة 16.3% ليصل إلى 78.9 مليار درهم. تعتزم المجموعة الاستمرار في التركيز على تحسين أداء ميزانيتها العمومية وعوائد المساهمين.

وأضاف شعيب: «بالرغم من الظروف الاقتصادية غير المستقرة، تظل المجموعة في وضع جيد لتحقيق نتائج قوية في عام 2023 وعلى المدى الطويل. في حين تحقق قطاعاتنا الرئيسية نمواً ذاتياً، كما يتضح من توقيع «NMDC Energy» (المعروفة سابقاً باسم NPCC) لعقود عدة ذات قيمة كبيرة طويلة الأجل وتسجيل محفظتنا العقارية مبيعات قياسية. سوف يستمر تركيزنا على تحقيق تقدم في إطار استراتيجيتنا طويلة المدى، ويشمل ذلك إعادة التوازن في المحفظة الاستثمارية الحالية، والتكامل بالقطاعات الحالية عبر الشركات التابعة لنا، والدخول في قطاعات جديدة».

وفي وقت تعد الاستدامة شرطاً أساسياً لبناء غد أفضل للأجيال القادمة مع إطلاق العنان لأبعاد جديدة لخلق قيمة إضافية، ولدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل الشركة العالمية القابضة العمل على المبادرات السباقة مثل مركز «بروسيد» من خلال العمل مع شركات المحفظة للمساهمة في إنجاز أهدافها المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وفي الفترة التي تسبق استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ العالمي الثامن والعشرين، تتمتع الشركة العالمية القابضة بمكانة جيدة لعرض دورها في مساهمة القطاع الخاص من الطموح المناخي إلى العمل المناخي مع تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع والازدهار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز