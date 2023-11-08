«الإمارات دبي الوطني» أول بنك خارج أمريكا ينال شهادة «بارك سمارت» الذهبية









حصل بنك الإمارات دبي الوطني، على شهادة «بارك سمارت» الذهبية تكريماً لتصميم منشأة مواقف السيارات الموجودة ضمن فرع البنك في منطقة ميدان، ند الشبا، دبي. وتعد المنشأة الأولى خارج الولايات المتحدة والسابعة على مستوى العالم التي تنال هذه الشهادة المرموقة.

وتعد «بارك سمارت» (المعروفة سابقاً باسم «شهادة المرآب الذكي») برنامج الاعتماد الوحيد في العالم الذي يعنى بتحديد وتقدير وتكريم مواقف السيارات المستدامة وفائقة الأداء. وتوفر «بارك سمارت»، التي طورها أبرز خبراء القطاع، خارطة طريق لمنشآت مواقف السيارات الجديدة والحالية من أجل استخدام استراتيجيات مبتكرة تركز على إيجاد الحلول مع تعزيز التنقل المستدام والتأثير الإيجابي عبر تصميم وتشغيل منظومة أكثر ذكاءً لمواقف السيارات القائمة على تبني أفضل الممارسات.

وتتميز منشأة مواقف السيارات المستدامة، والتي تتسم بتصميم صديق للبيئة وموفر للطاقة، باعتمادها استراتيجيات التصميم المستدام مثل تعزيز أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية والتكييف، بالإضافة إلى أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي يتم تركيبها على الأسطح، وشواحن السيارات الكهربائية. كما تتميز المنشأة بأنظمة توجيه مواقف السيارات الذكية، والتي تساعد العملاء في العثور على المواقف بسرعة وسهولة لضمان أقصى درجات الراحة. وتتمتع المنشأة بموقع مميز وسهل الوصول يوفر طيفاً متنوعاً من الخيارات، بما في ذلك مواقف السيارات المخصصة لأصحاب الهمم.

وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نفخر بكوننا المؤسسة الأولى في المنطقة التي تحصل على شهادة «بارك سمارت» الذهبية تكريماً لمنشأة مواقف السيارات الخاصة بنا في ند الشبا. ولا تقتصر أهمية هذه المنشأة على تعزيز تجربة المستخدم وضمان راحة العملاء وسهولة وصولهم فحسب، وإنما تنسجم أيضاً مع التزامنا ببناء مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة».

وأضاف: «فيما ندعم عام الاستدامة في دولة الإمارات بوصفنا الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر (COP28)، نلتزم باتخاذ خطوات هادفة نحو تقليل بصمتنا الكربونية من خلال تبني مزايا صديقة للبيئة في مكاتبنا وفروعنا».

وخلال العام الماضي، حصلت ستة من مكاتب وفروع بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند على شهادتي LEED البلاتينية وLEED الذهبية. ويشمل هذا فرع مول الإمارات الذي كان أول فرع لبنك عربي يحصل على شهادة LEED البلاتينية، بالإضافة إلى ثلاثة فروع في المملكة العربية السعودية حصلت على شهادات LEED الذهبية. كما حصل فرع بنك الإمارات دبي الوطني الواقع ضمن مبنى بريستيج زكريا ميتروبوليتان في مدينة تشيناي الهندية على شهادة LEED البلاتينية، إلى جانب مكتب الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات التابع للبنك والذي يحتضنه البرج الدولي في أبوظبي.

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