طرق دبي تفوز بثلاث من جوائز القيادة الآسيوية

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بثلاث من جوائز القيادة الآسيوية في مجالات الاستدامة في معالجة المياه والابتكار في الأعمال والابتكار الرقمي.

وحصلت الهيئة على أول جائزة من هذه الجوائز وهي: جائزة الاستدامة لفئة أفضل الحلول المستدامة عن مشروع (معالجة المياه في محطات إيواء الحافلات)، وقد نالت الهيئة هذه الجائزة من خلال مشاركة إدارة الصيانة والخدمات بمؤسسة المواصلات العامة عن مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصحي في محطات إيواء الحافلات والورش التابعة لها، والذي يعد مشروعاً متميزا يدعم توجهات هيئة الطرق والمواصلات في الاستدامة وتقليل استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة نقل المياه العادمة، فضلا عن استغلال المياه المعاد تدويرها في توسعة المساحات الخضراء في المحطات وزيادة أعداد الأشجار والنباتات فيها.

كما حصلت مؤسسة القطارات في الهيئة على جائزتين أخريين من جوائز القيادة الآسيوية وهما: جائزة الابتكار في الأعمال وذلك عن مشروع (الربط بين إدارة التهيئة الهندسية وبيئة المعلومات الموحدة)، وجائزة الابتكار عن (المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية)، وذلك لدورها البارز كأداة استراتيجية للنمو المستدام في مجال النقل والمواصلات.

ويعتبر مشروع (الربط بين إدارة التهيئة الهندسية وبيئة المعلومات الموحدة) تقنية مبتكرة تساهم بفعالية في تحسين أداء تشغيل القطارات من خلال مهام مثل مراجعة التقارير الشهرية. ويجسد هذا الإنجاز التزام الهيئة بالتحول الرقمي وتطوير نظام إدارة سكك حديدية مرن وفعال، مما يسهم في تحسين تجربة النقل والمواصلات في المنطقة.

وتعمل (المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية للقطارات) على إدارة الحوكمة المعلوماتية لبيانات ووثائق مترو دبي والتي توفر بيئة رقمية تسمح بالتفاعل بين الشركاء المعنيين وتهدف إلى ضمان ترابط المعلومات.

الجدير بالذكر، أن جوائز القيادة الآسيوية تكرم قادة الأعمال والمنظمات البارزة في القارة الآسيوية لالتزامهم المستمر بالتميز وتطوير أفضل الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة. وتعتز هذه الجوائز بمواصلة التقليد الذي أرسته منذ إطلاقها في 2011 والذي يدعم روح الإنجاز، ويحتفي بالتميز في قيادة الأعمال في عموم القارة الآسيوية.





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