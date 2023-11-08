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وفاة وإصابة 23 تلميذاً دهستهم سيارة أمام مدرسة في مصر

11/8/2023 7:21:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي تلميذان بمدرسة ابتدائية مصرية حتفهما وأصيب 21 أخرون، اليوم الأربعاء، دهستهم سيارة مسرعة أثناء وقوفهم أمام مدرسة بمدينة "السادس من أكتوبر" في محافظة الجيزة.

وقالت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في بيان صحفي، إنها تلقت بلاغا بالحادث حيث انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى الموقع حيث تبين أنه أثناء خروج التلاميذ من المدرسة ووقوفهم أمام المدرسة دهستهم سيارة ميكروباص مسرعة ما أدى إلى وفاة تلميذين وإصابة 21 آخرين.

وأشارت إلى أنه تم نقل الجثتين للمشرحة ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد وأكتوبر العام وتولت النيابة التحقيق.


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