السبع تدعو من اليابان إلى هدنة إنسانية في غزة

قالت وزيرة الخارجية اليابانية إن وزراء خارجية مجموعة السبع أصدروا اليوم الأربعاء "رسالة موحدة" عن الحرب بين إسرائيل وحماس تتضمن دعوة لهدنة إنسانية في القتال و"عملية سلام"، على الرغم من أن القوات الإسرائيلية تواصل قصفها لقطاع غزة.

وقالت مجموعة السبع في بيان مشترك، في ختام اجتماع استمر يومين في طوكيو، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها أكدت ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وهذا هو البيان المشترك الثاني لمجموعة السبع منذ أن بدأ الصراع بعد هجوم لمسلحين من

(حماس) في السابع من أكتوبر الماضي

على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.

وأودى القصف الإسرائيلي لغزة حتى الآن بحياة أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، نحو 40% منهم أطفال بحسب إحصاءات مسؤولي الصحة في القطاع الذي تحكمه حماس.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا للصحفيين "أعتقد أن من المهم أن مجموعة السبع تمكنت من إصدار رسالتها الموحدة الأولى في شكل بيان... فيما يتعلق بهدنة إنسانية وعملية سلام للمستقبل، سواء من حيث مسؤولية مجموعة السبع تجاه المجتمع الدولي أو بالنسبة لليابان باعتبارها الرئيس الحالي لمجموعة السبع هذا العام".

ولم يحدد البيان معالم عملية السلام تلك باستثناء التأكيد على أن حل الدولتين "يظل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وآمن".

وأكد البيان دعم مجموعة السبع لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وسلط الضوء على ضرورة التواصل مع الصين بشأن المخاوف المشتركة، ودان التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية ونقلها أسلحة إلى روسيا.

وتتكون مجموعة السبع من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ويشارك الاتحاد الأوروبي أيضاً في قمة المجموعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستدرس "فترات توقف تكتيكية صغيرة" لكنها رفضت هي وحليفتها المقربة الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الدعوات لوقف إطلاق النار، قائلة إنه سيسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها.

وكانت مجموعة السبع تواجه فيما يبدو صعوبة في الاتفاق على نهج متماسك وموحد تجاه الحرب، ما أثار تساؤلات حول مدى نفوذها في معالجة الأزمات الكبرى.

وجاء البيان الآخر الوحيد لمجموعة السبع بعد اجتماع لوزراء ماليتها في 12 أكتوبر تشرين الأول، وكان عبارة عن بضع جمل مقتضبة.. وأصدر أعضاء آخرون في المجموعة بيانات مشتركة.

وتجلت انقسامات مجموعة السبع أيضاً في الأمم المتحدة حين وافقت فرنسا على قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع في 26 أكتوبر

بينما عارضته الولايات المتحدة وامتنع أعضاء المجموعة الآخرون عن التصويت.

خطة طويلة الأمد

قالت اليابان في بيان إن الوزراء ناقشوا خلال عشاء عمل أمس الثلاثاء ما سيحدث بعد انحسار الصراع في غزة وكيفية تنشيط جهود السلام في الشرق الأوسط.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الخيارات التي تجري مناقشتها إذا أطيح بحركة حماس من غزة.

ويكتنف الغموض حتى الآن خطط إسرائيل طويلة الأمد بخصوص غزة. وفي بعض من التصريحات المبكرة التي تتعلق بهذا الموضوع، قال نتنياهو الأسبوع الحالي إن إسرائيل ستسعى إلى تولي المسؤولية الأمنية في غزة إلى "أجل غير مسمى".

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إسرائيل تريد أن تكون المنطقة تحت إشراف تحالف دولي يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة أو أن يديرها قادة سياسيون محليون في غزة.

وبدأ أيضا دبلوماسيون في واشنطن والأمم المتحدة والشرق الأوسط وخارجه دراسة الخيارات.

وجاء في تقرير لرويترز هذا الشهر أن المناقشات تشمل نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الصراع وتشكيل إدارة مؤقتة بقيادة فلسطينية تستبعد ساسة حماس وتتضمن أيضاً دوراً مؤقتاً في الأمن والحكم للدول العربية المجاورة وإشرافاً مؤقتاً للأمم المتحدة على القطاع.

ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد طوكيو، إلى كوريا الجنوبية في أول زيارة منذ أكثر من عامين، ومن المقرر أن تركز محادثاته على تعزيز التحالف بين واشنطن وسول وسط قلق متنام بشأن العلاقات العسكرية لكوريا الشمالية مع روسيا.

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