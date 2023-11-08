الحبس والغرامة لشاب هدد فتاة عبر «سناب شات»

أقامت فتاة دعوة قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد شاب، طالبت بـ 60 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه قام بتهديدها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية جراء تلك الجريمة، وتم إدانته جزائياً ومعاقبته بالحبس مدة شهر مع وقف التنفيذ، وإلزامه بالرسوم القضائية، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت الشاكية في إقامة الدعوى الماثلة، ما يكون معه الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب الشاكية التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليه قد ألحق بالشاكية أضراراً مادية، تمثلت بالتوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ والمواصلات، وأن الأضرار المعنوية كانت بث الرعب والخوف والحزن والأسى وأضرار نفسية أخرى من واقعة التهديد، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون، وجدير بالقبول.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية 15 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

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