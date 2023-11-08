«معاكسة» فتاة تغرم شاباً 30 ألف درهم

أقامت فتاة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها 40 ألف درهم، عن الأضرار المادية، و10 آلاف درهم عن الأضرار المعنوية.



وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى تعرض الشاكية «لمعاكسة» على الطريق العام، تمثلت في قيام المشكو عليه بتوجيه كلمات في الطريق العام، بما يخدش حياء الشاكية، لتقوم الشاكية بفتح بلاغ ضده، تم على إثره إحالة المشكو عليه إلى المحكمة، وصدور حكم بمعاقبته وتغريمه 20 ألف درهم، لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بتعويض، مرفقة سنداً لدعواها، حكم المحكمة الجزائية، ومحاضر استدلالات الشرطة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حكم المحكمة الجزائية، قد انتهت إلى ثبوت خطأ المشكو عليه حسب الثابت في الأحكام الجزائية سالفة البيان، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق الشاكية، من جراء ذلك، ضرر مادي، تمثل بفتح بلاغ جزائي بقسم الشرطة والمواصلات، ومتابعة القضايا الجزائية لحين نهائيتها، وضرر معنوي تمثل بعدم الاستقرار النفسي والحزن والأسى بعد تلك الواقعة.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية 10 آلاف درهم تعويضاً، ليصل بذلك الإجمالي إلى 30 ألف درهم.

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