Wednesday, 08 November 2023 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اقتصاد إسرائيل ينزف بأكثر من 7 مليارات دولار

11/8/2023 7:11:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- انخفضت احتياطيات إسرائيل الدولية بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، في ظل سعي البنك المركزي الإسرائيلي للدفاع عن الشيكل بعد بدء الحرب على قطاع غزة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن بيانات المركزي الإسرائيلي، بأن الاحتياطيات تراجعت بمقدار 7.3 مليار دولار أو بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهذا أدنى مستوى في نحو عام.

وكان بنك إسرائيل قد أعلن في وقت سابق عن حزمة دعم بقيمة 45 مليار دولار بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 7 أكتوبر 2023، وتعهد ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية وتقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات لدعم الشيكل.

ولا يزال الشيكل عند أضعف مستوى منذ 2012، كما أن تكلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر ارتفعت، كذلك تراجعت الأسهم والسندات الإسرائيلية بشدة مع خشية التجار من تصاعد الحرب لتصبح صراعا إقليميا.

MENAFN08112023000205011050ID1107393834

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث