اقتصاد إسرائيل ينزف بأكثر من 7 مليارات دولار

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- انخفضت احتياطيات إسرائيل الدولية بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، في ظل سعي البنك المركزي الإسرائيلي للدفاع عن الشيكل بعد بدء الحرب على قطاع غزة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن بيانات المركزي الإسرائيلي، بأن الاحتياطيات تراجعت بمقدار 7.3 مليار دولار أو بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهذا أدنى مستوى في نحو عام.

وكان بنك إسرائيل قد أعلن في وقت سابق عن حزمة دعم بقيمة 45 مليار دولار بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 7 أكتوبر 2023، وتعهد ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية وتقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات لدعم الشيكل.

ولا يزال الشيكل عند أضعف مستوى منذ 2012، كما أن تكلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر ارتفعت، كذلك تراجعت الأسهم والسندات الإسرائيلية بشدة مع خشية التجار من تصاعد الحرب لتصبح صراعا إقليميا.