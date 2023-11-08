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إصابة طفل برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله

11/8/2023 7:11:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيب طفل، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن طفلا (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الظهر، خلال مواجهات في القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين.

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