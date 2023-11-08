إصابة طفل برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله

إصابة طفل برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله
التاريخ
11/8/2023 7:11:59 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصيب طفل، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن طفلا (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الظهر، خلال مواجهات في القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين.
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