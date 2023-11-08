الأمم المتحدة: تسارع وتيرة نزوح المدنيين من شمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أفادت بيانات الأمم المتحدة بتسارع وتيرة فرار المدنيين الفلسطينيين من منطقة القتال في شمال غزة عقب تكثيف القوات الإسرائيلية حملتها الجوية والبرية هناك.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء إن نحو 15 ألف شخص فروا الثلاثاء مقارنة بـ5 آلاف الاثنين وألفين يوم الأحد.

وتشكل المنطقة الشمالية من القطاع، ذات الكثافة السكانية العالية وتحديدا مدينة غزة ومخيمات اللآجئين المجاورة المكتظة، محور الحملة الإسرائيلية ضد حركة "حماس".

وكشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الاثنين، أن نحو 1.5 مليون شخص في قطاع غزة، أصبحوا نازحين، ويعيش معظمهم في ظروف مروعة في ملاجئ الأمم المتحدة.

وحسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء ارتفع إجمالي الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 10569 شخصا بينهم 4324 طفلا.





المصدر:“أسوشيتد برس”