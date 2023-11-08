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حزب الله يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية بمحيط قاعدة شوميرا وإيقاع إصابات مؤكدة

11/8/2023 7:11:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء، استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة شوميرا وإيقاع إصابات مؤكدة، فيما تجدد القصف الإسرائيلي، على عدة مناطق على طول الحدود جنوب لبنان.

وقال في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم الأربعاء ‌‏08-11-2023 بالأسلحة المناسبة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".‏

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت ثلاث قذائف على أحراج السنديان في المنطقة الواقعة بين بليدة ومزرعة حلتا والسلامية في قضاء حاصبيا.

كما لفتت الوكالة إلى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحلق منذ صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

يتبع..


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