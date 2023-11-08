الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وتناقص توفرها في الأسواق بغزة بسبب العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، "إن ارتفاعا حادا طرأ على أسعار المواد الغذائية وتناقص توفرها في الأسواق، بشكل لم يشهده قطاع غزة من قبل، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ33".

وأوضح الإحصاء، في تقرير هو الأول الذي يعده بشأن الوضع الاقتصادي في غزة خلال العدوان، أن أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة شهدت ارتفاعا حاداً نسبته 12% خلال شهر تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وعزا الأثر الأكبر في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وخاصة الغذائية منها، إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفرض الحصار الكامل، وإغلاق المعابر، وقطع إمدادات المياه، والوقود، والغاز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، بسبب شح الكميات، وعدم السماح بدخوله، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل من شمال غزة إلى الوسطى والجنوب، في ظل النزوح المستمر للأسر.

وسجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً حاداً نسبته 10% خلال العدوان، إذ شهدت أسعار المياه المعدنية ارتفاعاً نسبته 74%، فقد ارتفع سعر عبوة المياه المعدنية 1.5 لتر من شيقلين إلى 4 شواقل، خلال الحرب، مع شح توفرها في الأسواق، واللجوء إلى استخدام المياه غير الصالحة للشرب.

كما ارتفعت أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 47% إذ يباع البصل الجاف ب5 شواقل/ كغم، وارتفعت أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 32% إذ تباع البندورة ب 7 شواقل/ كغم، وخيار البيوت البلاستيكية ب 4 شواقل/ كغم، والكوسا ب6 شواقل/ كغم، والباذنجان ب3 شواقلا/ كغم، والفلفل الحار ب 12 شيقلا/كغم، والفليفلة الحلوة ب 9 شواقل/كغم، وارتفعت أسعار البطاطا بنسبة 30% إذ تباع ب 4 شواقل/ كغم، وارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 27%، رغم شح توفرها ونفادها من الأسواق، إذ يباع التفاح ب 7 شواقل،/ كغم، والليمون ب 5 شواقل/ كغم.

11 % تراجع في القوة الشرائية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة

وتراجعت القوة الشرائية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة 11% خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، في شهر تشرين الأول مقارنة بشهر أيلول 2023، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار في أسواق غزة وشح توفرها بسبب نفاد مخزون المتاجر، وعدم تمكن الأسر من الوصول إلى مراكز التسوق، وفرض الإغلاق الشامل للمعابر، وعدم السماح بدخول المساعدات، ما أدى إلى تناقص الكميات الشهرية التي تشتريها الأسر في القطاع.

فبحسب بيانات استهلاك الأسر وإنفاقها، تحتاج الأسرة في قطاع غزة بالمتوسط الشهري إلى 56 كغم من الخبز والحبوب، منها 35 كغم من الطحين، كما تحتاج إلى 17 كغم من اللحوم والدواجن، منها 10 كغم من الدواجن الطازجة، كما تحتاج إلى 22 كغم من الفواكه الطازجة، و39 كغم من الخضراوات الطازجة، و9 كغم من البقول والخضراوات المجففة والمعلبة، و12 كغم من البطاطا شهريا، و13 لترا من المشروبات المرطبة "تشمل المياه المعدنية والغازية والعصائر".

وفي ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للنقود، فإن الأسر لم تتمكن من شراء هذا القدر من الكميات، ما سيشكل خطرا على حياة الأسر في القطاع.

وفي الوضع الطبيعي، تنفق الأسر في قطاع غزة ما نسبته 33% من متوسط دخلها على مجموعة المواد الغذائية والمشروبات، أي أن الأسرة تحتاج إلى 330 شيقلا من كل 1000 شيقل لشراء احتياجاتها من الطعام والشراب، ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 21% خلال شهر تشرين الثاني 2023 عما كانت عليه بسنة الأساس، فإن الأسرة أصبحت تحتاج إلى 1206 شواقل لشراء الكميات نفسها من سلع الطعام والشراب.

نفاد الطحين من أسواق غزة وخروج المخابز عن العمل

لم يقتصر الارتفاع على السلع الطازجة، فقد طال الارتفاع أيضا السلع التي تعتمد على الوقود والمحروقات الغازية والمياه في إعدادها، إذ ارتفعت أسعار الخبز بنسبة 2% فتباع كيس الخبز 3 كغم بثمانية شواقل، وقد جاء كتحصيل حاصل لارتفاع أسعار الطحين وشح توفره في الأسواق، إذ ارتفعت أسعار دقيق الحبوب بنسبة 16%، فوصل سعر الـ50 كغم من الطحين إلى 150 شيقلا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العدوان، فيما كان يباع 91 شيقلا، قبل السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023، وسيتفاقم الوضع سوءاً خلال الأيام القادمة، في ظل استمرار شح توفر الطحين وخروج العديد من المخابز عن العمل بسبب استهدافها وتدميرها ونفاد الوقود وقطع إمدادات المياه.

انقطاع الكهرباء عن القطاع فاقم الوضع سوءاً

كما طال الارتفاع السلع التي تعتمد على ثلاجات التبريد، وفي ظل انقطاع الكهرباء عن القطاع، ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 5.50% إذ يباع الدجاج ب17 شيقلا/ كغم، فيما عزفت الأسر عن شراء اللحوم والأسماك الطازجة لعدم توفرها بتاتاً في الأسواق، كما ارتفعت أسعار البيض بنسبة 23%، إذ تباع كرتونة البيض 2 كغم ب 18 شيقلا خلال أسابيع العدوان الثلاثة الأولى بعدما كانت تباع ب 13 شيقلا قبل العدوان بأيام.

وشهدت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعاً أيضاً في الأسعار بنسبة 5%، وأسعار الأرز بنسبة 8%، إذ يباع زيت الذرة 3 لتر ب 34 شيقلا، والأرز 1 كغم ب 9 شواقل.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة واردات قطاع غزة تصل بالمعدل إلى 89 مليون دولار خلال شهر تشرين الأول، منها 35 مليون دولار قيمة المواد الغذائية، أي ما نسبته 61%، تتركز معظمها في أهم السلع من أرز، وطحين، وزيوت، ولحوم ومياه معدنية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغ عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى القطاع حوالي 569 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية والمياه، إلا أنها لا تكفي لتغطية احتياجات الأسر في القطاع، ولا تتوزع بطريقة عادلة فقد كان عدد الشاحنات اليومي الذي يدخل إلى القطاع قبل الحرب 500 شاحنة يومياً، أي بمعدل 15000 شاحنة شهرياً، وما دخل من شاحنات يعادل ثلث ما تحتاجه الأسواق في القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن 80% من سكان القطاع يتلقون مساعدات عينية ونقدية من مختلف المنظمات الأهلية العاملة في القطاع بحسب بيانات منظمات الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وبلغت نسبة الفقر حوالي 53% بين الأفراد في قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك خلال عام 2017، ويعاني 34% من الأفراد في القطاع من الفقر الشديد، وحوالي 54% من الأفراد في القطاع يقل دخلهم الشهري عن خط الفقر المدقع، ما فاقم الوضع سوءاً.

السولار سوق سوداء

وفي ظل فرض الحصار الكامل على القطاع وعدم السماح بإدخال الوقود عبر المعابر، فقد ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 129% وأسعار البنزين بنسبة 118%، فقد أصبح يباع لتر السولار أو البنزين ب 20 شيقلا، بعد ما كان يباع 6.49 شيقل، و6.79 شيقل على التوالي، حاله كحال سلعة في سوق سوداء فهي نادرة الوجود. ويحتاج القطاع إلى حوالي 322 ألف دولار من البنزين، وحوالي 429 ألف دولار من السولار، وحوالي 164 ألف دولار من الغاز بالمتوسط لشهر تشرين الثاني لتغطية احتياج السوق من المحروقات.

ارتفاع حاد في أجور النقل في ظل نزوح الأسر من شمالي غزة إلى الوسط والجنوب

ولم يقتصر الأمر على الوقود فقط، فقد أثر العدوان الإسرائيلي على القطاع بشكل سلبي في أجور النقل، ففي ظل نزوح العديد من الأسر من شمالي القطاع إلى الوسطى أو جنوب القطاع، ارتفعت أجور النقل بنسبة 179%، فبعد ما كانت تكلفة الراكب الواحد 4 شواقل أصبحت 100 شيقل لتنقله من شمالي القطاع إلى الوسطى، ومن 8 شواقل إلى 150 شيقلا لنقله من شمالي القطاع إلى جنوبه.

وتنفق الأسر في قطاع غزة ما نسبته 8% من متوسط دخلها على مجموعة النقل و10% من متوسط دخلها على مجموعة المسكن، وتحتاج الأسرة ما نسبته 7% من مختلف أنواع الوقود "المستخدم للمنزل، والسيارات"، وفي ظل ارتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 125% خلال العدوان عما كانت عليه في سنة الأساس، فإن الأسرة أصبحت تحتاج إلى 2252 شيقلا للإنفاق على هذه المجموعة التي تشتمل على الوقود وأجور النقل بدلاً من 1000 شيقل.

ارتفاع في الأسعار لم يشهده قطاع غزة من قبل

لم يشهد قطاع غزة ارتفاعاً في الأسعار كهذا الارتفاع من قبل حتى في عدوان تموز وآب 2014 لم ترتفع أسعار السلع إلى هذا الحد، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر تموز 2014 ارتفاعاً نسبته 3% مقارنة بشهر حزيران، كما واصل ارتفاعه بنسبة 1% خلال شهر آب 2014 مقارنة بتموز، لتعود الأسعار لوضعها الطبيعي خلال الأشهر اللاحقة بعد 51 يوماً من العدوان خلال عام 2014.