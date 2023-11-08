حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية
التاريخ
11/8/2023 7:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة شوميرا، وأكد أن الهجوم أوقع إصابات في صفوف القوة المستهدفة.
من جانب آخر، قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدة حولا في جنوب لبنان.
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