بلجيكا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت نائب رئيس الوزراء في بلجيكا، بيترا دي سوتر، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.



وبحسب صحيفة "دي ستاندارد"، قالت دي سوتر التي تشغل كذلك منصب وزيرة الخدمة المدنية والمؤسسات العامة في بلادها "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يستشهد الأطفال كل يوم في غزة".



ودعت المسؤولة البلجيكية إلى التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشددة على ضرورة فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.