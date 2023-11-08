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اولمرت: نتنياهو كان في حالة من الانهيار العصبي

11/8/2023 7:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، إن رئيس بنيامين نتنياهو دُمر نفسيا بسبب فشله الفادح في مجال الأمن القومي.
وفي مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، قال أولمرت إن نتنياهو كان في حالة من "الانهيار العصبي، حيث سعى إلى تجنب الإطاحة به من منصبه لفشله في حماية الأمن القومي بعد 7 تشرين الأول الماضي.
وحذر قائلا: "الأولوية يجب أن تكون للتفاوض على نهاية اللعبة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك العودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية، بدلا من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نحو الإشراف العسكري الكامل على غزة".


وأضاف واصفا نتنياهو: "طوال حياته اعتبر نفسه زورا سيد الأمن، إنه سيد الهراء".


وحذر أولمرت من أن صبر حلفاء - الكيان الاسرائيلي - الغربيين بدأ ينفد بسبب فشل نتنياهو ووزرائه في رسم خطة واقعية لحكم غزة.

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