أنس جابر تنهي الموسم في المركز السادس عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، موسم 2023 في المركز السادس عالمياً، وذلك في التصنيف الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي للكرة الصفراء على موقعه الرسمي، الثلاثاء.
وتقدمت البطلة العربية مركزاً واحداً، بعدما بقيت لفترة طويلة في المرتبة السابعة، لتقفز هذه المرة إلى المركز السادس، ولتفتكه من اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، التي تراجعت بالتالي إلى المرتبة السابعة.
وكانت أنس قد فازت على فوندروسوفا منذ أيام قليلة، ضمن منافسات بطولة الجولة الختامية للسيدات بالمكسيك، لكن التشيكية حققت الفوز الأهم في مسيرتها، عندما تغلبت على جابر في نهائي بطولة ويمبلدون هذا العام، وهو ما قادها للتقدم في التصنيف العالمي.
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