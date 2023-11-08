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أنس جابر تنهي الموسم في المركز السادس عالمياً

11/8/2023 7:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، موسم 2023 في المركز السادس عالمياً، وذلك في التصنيف الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي للكرة الصفراء على موقعه الرسمي، الثلاثاء.
وتقدمت البطلة العربية مركزاً واحداً، بعدما بقيت لفترة طويلة في المرتبة السابعة، لتقفز هذه المرة إلى المركز السادس، ولتفتكه من اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، التي تراجعت بالتالي إلى المرتبة السابعة.
وكانت أنس قد فازت على فوندروسوفا منذ أيام قليلة، ضمن منافسات بطولة الجولة الختامية للسيدات بالمكسيك، لكن التشيكية حققت الفوز الأهم في مسيرتها، عندما تغلبت على جابر في نهائي بطولة ويمبلدون هذا العام، وهو ما قادها للتقدم في التصنيف العالمي.

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