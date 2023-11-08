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بقذائف هاون من العيار الثقيل.. كتائب القسام تقصف تجمع آليات إسرائيلية

11/8/2023 7:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قصف تجمع الآليات متوغلة في محور جنوب غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.


وكانت الكتائب أفادت سابقاً أنها تمكنت من قنص جندياً صهيونياً في منطقة التوام واصابته إصابة مباشرة .


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