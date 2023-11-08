بقذائف هاون من العيار الثقيل.. كتائب القسام تقصف تجمع آليات إسرائيلية

بقذائف هاون من العيار الثقيل.. كتائب القسام تقصف تجمع آليات إسرائيلية
التاريخ
11/8/2023 7:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قصف تجمع الآليات متوغلة في محور جنوب غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.
وكانت الكتائب أفادت سابقاً أنها تمكنت من قنص جندياً صهيونياً في منطقة التوام واصابته إصابة مباشرة .
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