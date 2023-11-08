Wednesday, 08 November 2023 04:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعتراف غير متوقع من وكيل غاريث بيل بشأن ريال مدريد

11/8/2023 7:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال غاريث بيل، أن النجم الويلزي يشتاق بالفعل إلى فريقه السابق ريال مدريد، بعد اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة شهدت توترا حادا في العلاقات مع نادي العاصمة الإسبانية وخاصة جماهيره.
جوناثان بارنيت، أحد معارف ريال مدريد القدامى لكونه وكيل أعمال بيل، والذي لم يتردد في الدفاع عن الويلزي من خلال انتقاد جماهير الفريق الأبيض عندما تم الاستهجان على بيل من مدرجات سانتياغو برنابيو، ومع رحيل الويلزي بدأ أن بارنيت قد اختفى عن ريال مدريد، لكنه ابتعد عن الانتقاد لأنه ممثل للاعب الفريق كامافينغا.
ووقع الفرنسي إدواردو كامافينغا، الثلاثاء، على تجديد عقده مع ريال مدريد حتى 2029، وتواجد بارنيت مع لاعب خط الوسط في مقر النادي، والذي كان سعيدا بتجديد عقد الشاب الفرنسي.
وعندما سئل عما إذا كان غاريث بيل قد اشتاق لريال مدريد، أجاب: نعم.
واعتبرت الصحافة القريبة من ريال مدريد، اعتراف وكيل غاريث بيل بغير المتوقع، كون أن الويلزي لطالما فضل منتخب بلاده ورياضة الغولف على ريال مدريد.

ملاعب

MENAFN08112023000208011052ID1107393821

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث