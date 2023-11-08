3134 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3134 طنا، منها 1945طن خضار، و962 طن فواكه، و262 طن ورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 40 و65، والبندورة بين 5 و15، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 25 و 45، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و60، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.