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الخليفي يكشف سبب غيابه عن مباراة فريقه أمام ميلان

11/8/2023 7:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه سيغيب عن مباراة فريقه أمام مضيفه ميلان مساء الثلاثاء، في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال الخليفي في حوار مع صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت": "أشعر بخيبة أمل لعدم حضور لقاء الليلة، حاولت إقناع الطبيب بالتواجد، لكن لا يمكن القيام بذلك".
وتابع "ليس من السهل الابتعاد عن لاعبي فريقي، وأنا على اتصال دائم بالمدرب والمدير الرياضي".
وسيغيب ناصر الخليفي عن مساندة فريقه الفرنسي من مدرجات ملعب "سان سيرو"، نظرا لخضوعه لعملية جراحية في الركبة.
وأضاف الخليفي: "يتمتع سان سيرو بتاريخ وأجواء مذهلة، إنها قلعة تلعب فيها ضد 12 لاعبا، أنا أحب ميلانو، وغالبا ما آتي إلى هنا للعمل والترفيه، سأشاهد المباراة على التلفاز".
حقق نادي باريس سان جيرمان فوزين مقابل خسارة واحدة في الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويتصدر قائمة المجموعة السادسة (F) برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على فريقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ومن ثم فريق ميلان في المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين.

ملاعب

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