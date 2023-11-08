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مدرب الوحدات: خسرنا من الكهرباء بسبب سوء الحظ

11/8/2023 7:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد العماني رشيد جابر المدير الفني للوحدات، أن فريقه خسر أمس الثلاثاء، أمام الكهرباء العراقي (3-1)، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي، بسبب سوء الحظ.
وقال جابر في تصريح نشره الموقع الرسمي للوحدات: "الفريق أهدر أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، ولولا سوء الحظ لكانت النتيجة مختلفة".
وأضاف: "إهدارنا لهذا الكم من الفرص أعطى الثقة للاعبي الكهرباء بالتسجيل وحصد النقاط الثلاث".
وأوضح: "التعويض سيكون حاضرا في قادم اللقاءات بعون الله، أمام الكويت الكويتي وأهلي حلب السوري".
وتخلى الوحدات عن صدارة المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي بعد الخسارة حيث تقدم الكهرباء للمركز الأول برصيد 7 نقاط يليه الكويت الكويتي متفوقا على الوحدات بفارق المواجهات المباشرة ولكل منهما 6 نقاط، وأخيرا أهلي حلب برصيد نقطتين.

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