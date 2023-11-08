مدرب الوحدات: خسرنا من الكهرباء بسبب سوء الحظ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد العماني رشيد جابر المدير الفني للوحدات، أن فريقه خسر أمس الثلاثاء، أمام الكهرباء العراقي (3-1)، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي، بسبب سوء الحظ.
وقال جابر في تصريح نشره الموقع الرسمي للوحدات: "الفريق أهدر أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، ولولا سوء الحظ لكانت النتيجة مختلفة".
وأضاف: "إهدارنا لهذا الكم من الفرص أعطى الثقة للاعبي الكهرباء بالتسجيل وحصد النقاط الثلاث".
وأوضح: "التعويض سيكون حاضرا في قادم اللقاءات بعون الله، أمام الكويت الكويتي وأهلي حلب السوري".
وتخلى الوحدات عن صدارة المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي بعد الخسارة حيث تقدم الكهرباء للمركز الأول برصيد 7 نقاط يليه الكويت الكويتي متفوقا على الوحدات بفارق المواجهات المباشرة ولكل منهما 6 نقاط، وأخيرا أهلي حلب برصيد نقطتين.
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