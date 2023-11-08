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نيمار يتعرض لصدمتين في 24 ساعة

11/8/2023 7:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض البرازيلي نيمار جونيور نجم المنتخب البرازيلي والهلال السعودي، لصدمتين خلال ال24 ساعة الأخيرة.
البداية جاءت بحسب شبكة جلوبو البرازيلية، عبر عملية اقتحام وسطو مسلح من 3 لصوص، لمنزل عائلة برونا بيانكاردي رفيقة نيمار، خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، بهدف اختطاف ابنة اللاعب.
وكان نيمار رزق بمولودة جديدة قبل أيام، تدعى "مافي"، من برونا بيانكاردي.
وأضافت الشبكة، أن الهدف الرئيسي من عملية السطو، كان العثور على برونا رفقة مولودتها الجديدة، لمساومة النجم البرازيلي عليهما.
ومع ذلك، لم تكن برونا ومولودتها متواجدتين في المنزل، بل كانتا في بيت أحد أصدقاء نيمار، للاحتفال بمرور أول شهر من عمر مافي.
واستغل اللصوص عدم وجود كهرباء في المنزل من أجل تنفيذ عملية السطو، حيث قيدوا حركة والدي رفيقة نيمار لمدة نصف ساعة تقريبا، دون أن يتعرضوا لأي منهما.
بعد ذلك، اتصل والد رفيقة نيمار بالشرطة، التي بدورها تعرفت على السيارة التي كان يقودها أحد اللصوص، وهو جارهم ويبلغ من العمر 20 عاما، حيث تم إلقاء القبض عليه، واعترف بالجريمة التي ارتكبها.
وأشارت الشبكة إلى أن التحقيقات أثبتت سرقة حقائب يد وساعات ومجوهرات ثمينة، لكن المفاجأة أن العصابة كانت تهدف إلى شيء أكبر من ذلك، وهو اختطاف ابنة نيمار.
وتم التأكد من ذلك في إطار سعي العصابة المستمر لمعرفة مكان ابنة نيمار ووالدتها.
في الوقت ذاته تعرض نيمار لصدمة جديدة، بوفاة أحد أصدقاءه.
وكتب النجم البرازيلي، عبر حسابه على "إنستجرام" تعليقا على الواقعتين: "يوم حزين مع خبرين مدمرين للغاية".
وأوضح: "في البداية، كان الهجوم الذي شنته أحد العصابات، على منزل برو سوفيرام (والد صديقته)، ولكن الحمد لله الجميع بخير!" وأضاف: "ثانيا، وفاة صديق.. مشاعري تجاه العائلة بأكملها، أتمنى أن يستقبل الله دعاءنا بأذرع مفتوحة".

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