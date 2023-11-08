بصاروخ من طراز كونكورس.. القسام تقصف جنود إسرائيليين

بصاروخ من طراز كونكورس.. القسام تقصف جنود إسرائيليين
التاريخ
11/8/2023 7:11:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قصف مجموعة من الجنود قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز "كونكورس"
وأفادت القسام سابقا بأنها قصفت تجمع الآليات متوغلة في محور جنوب غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.
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