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بصاروخ من طراز كونكورس.. القسام تقصف جنود إسرائيليين

11/8/2023 7:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قصف مجموعة من الجنود قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز "كونكورس"
وأفادت القسام سابقا بأنها قصفت تجمع الآليات متوغلة في محور جنوب غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.





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