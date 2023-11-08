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سبب إضافي يتحكم في موعد عودة دي يونج

11/8/2023 7:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن الموعد المحتمل لعودة الهولندي فرينكي دي يونج، نجم وسط برشلونة، للمشاركة في المباريات.
وكان من المقرر استدعاء دي يونج لمواجهة شاختار، أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لكن القائمة لم تشهد وجود اسمه.
ومع ذلك، وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن دي يونج لن يعود للمباريات قبل نهاية الشهر الجاري.
وأصيب نجم الوسط الهولندي ضد سيلتا فيجو، في كاحله الأيمن، يوم 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ومنذ ذلك الحين لا يزال دي يونج يتعافي من آثار تلك الإصابة.
وأكدت الصحيفة أنه لا يوجد أي قلق بشأن حالة اللاعب، لأن مثل تلك الإصابات تكون مؤلمة للغاية، وتأخذ وقتًا للتعافي.
وأضافت الصحيفة أن دي يونج يستهدف العودة خلال مباراة رايو فاليكانو يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي بعد شهرين من حدوث الإصابة.
وبناء عليه، لن يتواجد اللاعب ضد ألافيس في الجولة المقبلة لليجا ولا مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، الأسبوع المقبل.
وأشارت الصحيفة كذلك، إلى أن ميكي كيميني، صديقة دي يونج، سوف تلد طفلها الأول هذا الأسبوع، ومن الواضح أن أبوة اللاعب الوشيكة هي سبب إضافي لعدم إجباره على الظهور بشكل أسرع من المقرر.

ملاعب

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