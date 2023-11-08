Wednesday, 08 November 2023 04:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة

11/8/2023 7:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي يتسبب باستشهاد طفلا كل 10 دقائق في القطاع، وأوضح أن 70% من شهداء العدوان على غزة هم أطفال ونساء.

وكان قد اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع

MENAFN08112023000208011052ID1107393814

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث