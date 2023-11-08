استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة
التاريخ
11/8/2023 7:11:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي يتسبب باستشهاد طفلا كل 10 دقائق في القطاع، وأوضح أن 70% من شهداء العدوان على غزة هم أطفال ونساء.
وكان قد اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع
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