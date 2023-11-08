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أطباء بلا حدود: مطلبنا الأول والأهم هو وقف إطلاق النار في غزة

11/8/2023 7:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت رئيسة المكتب الاعلامي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيناس أبو خلف ان المطلب الاول والاهم هو وقف اطلاق النار في غزة

واضافت ان الكثير من المرافق الطبية تغلق وأكثر من 40% من المستشفيات لا تعمل.


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