أطباء بلا حدود: مطلبنا الأول والأهم هو وقف إطلاق النار في غزة

أطباء بلا حدود: مطلبنا الأول والأهم هو وقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
11/8/2023 7:11:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت رئيسة المكتب الاعلامي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيناس أبو خلف ان المطلب الاول والاهم هو وقف اطلاق النار في غزة
واضافت ان الكثير من المرافق الطبية تغلق وأكثر من 40% من المستشفيات لا تعمل.
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