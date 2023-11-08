طيران ناس تشارك في معرض لندن للسفر العالمي 2023

لندن- أصداف نيوز :

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، خلال مشاركته في معرض لندن سوق السفر العالمي 2023 المقام حالياً في العاصمة الإنجليزية في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة، عن توسعة عملياته في السوق الأوروبي وتشغيل وجهات أوروبية ترتبط لأول مرة مع المملكة أحدثها إطلاق 3 رحلات أسبوعية بين جدة وبروكسل عاصمة مملكة بلجيكا والاتحاد الاوروبي، و 3 رحلات أسبوعية على مدار العام بين جدة ومرسيليا، إضافة إلى تشغيل وجهات أوروبية أخرى من الرياض إلى كل من فيينا وسالزبورغ في النمسا وبراغ في التشيك كوجهات لموسم الصيف.

وأكد طيران ناس أن توسعه في أوروبا يأتي بالتوائم مع استراتيجية النمو والتوسع التي أطلقها تحت شعار“نربط العالم بالمملكة” وبما يتماشى مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

وعلى هامش مشاركته في المعرض وقع طيران ناس العديد من الاتفاقيات التجارية مع شركاء في صناعة السياحة والسفر، وذلك لتعزيز نموه في السوق الأوروبي.

ويوصف معرض السفر العالمي بأنه فعالية السفر والسياحة الأكثر تأثيراً في العالم، حيث يشارك فيه أكثر من 185 دولة، وشركات سياحية بالإضافة للهيئات السياحية الوطنية وزوار من الجمهور والمسافرين.

وسيواصل طيران ناس خلال المشاركة في المعرض، جهوده لتسويق للسياحة والثقافة والتقاليد السعودية الثرية بالتوازي مع رحلة المملكة لترسيخ مكانتها باعتبارها الوجهة السياحية الأكثر إثارة في العالم.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.