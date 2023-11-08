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بدء بيع البذار للمزارعين.. 500 دينار طن القمح و 420 طن دينار الشعير

11/8/2023 6:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة التعاونية الأردنية اليوم الأربعاء، عن البدء ببيع البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين، من خلال محطات إكثار البذار التابعة لها في أقاليم المملكة "الشمال والوسط والجنوب"، وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة.


وقال مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي، إن كميات البذار المُحسنّ من القمح والشعير للموسم الحالي متوفرة في محطتي بذار اربد ومادبا، بالإضافة إلى مركز البيع في الكرك، موضحا أن سعر بيع طن بذار القمح المغربل والمعقم 500 دينار، وطن بذار الشعير 420 ديناراً.


وأكد أن المؤسسة توفر العديد من أصناف البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين والتي تمتاز بجودتها العالية، وغزارة إنتاجها، وملاءمتها للمناطق حسب معدلات الهطول المطري.


يشار إلى أن مشروع إكثار البذار، يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لاستغلال أراضيهم من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة، وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

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