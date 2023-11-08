أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي جهود التوصل لوقف إطلاق النار

أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي جهود التوصل لوقف إطلاق النار
التاريخ
11/8/2023 6:11:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المشتركة للوصول لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.
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