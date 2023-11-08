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أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي جهود التوصل لوقف إطلاق النار

11/8/2023 6:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المشتركة للوصول لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.




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